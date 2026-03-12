對卓榮泰「不副署」立場兜不攏 司法法制委員會黨團協商無共識

立法院司法法制委員會今（12）召開黨團協商會議，討論民眾黨黨團所提譴責行政院長卓榮泰不副署案，最終朝野立委無共識，待日後再議。（擷自國會頻道IVOD）

立法院司法及法制委員會今（12日）召開政黨協商會議，討論台灣民眾黨提出「譴責行政院長卓榮泰不副署三讀法案」案，最終因朝野立場分歧，協商未能達成共識而宣告破局。

民眾黨立委陳昭姿表示，提出譴責案是基於維護憲政秩序。她指出，立法院三讀通過的法律若行政院認為窒礙難行，依制度應提出覆議；若覆議未獲支持，行政機關仍應依法執行。然而卓榮泰上任後，面對包括「立法院組織法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及相關法案，卻出現不副署、不公布或消極執行情形，形同行政權凌駕立法權，破壞權力分立。她並批評，若行政機關可自行決定法律是否執行，將使立法院三讀程序失去意義。

民進黨立委陳培瑜則表示，相關爭議屬責任政治範疇，而行政院不副署的3項法案，包括黨產條例、衛星廣播電視法與立法院組織法，在實質內容及立法程序上均存在爭議，例如黨產條例被質疑違反轉型正義精神、衛廣法削弱NCC監理能力，而立法院組織法則可能造成助理費相關刑責出現漏洞。她也批評，相關法案未經委員會充分討論即逕付二讀，程序正當性不足，故民進黨團支持行政院長不副署。

國民黨立委林沛祥則簡短表示，國民黨團支持民眾黨的立場。

行政院副秘書長阮昭雄回應指出，多數法案行政院長皆已副署，僅少數案件因爭議而未副署，行政院仍希望立法院能收回相關決議。

由於各黨團立場差距明顯，會議最終未能形成共識，召集人王安祥裁示協商破局，後續將依立法院職權行使法相關規定處理。

