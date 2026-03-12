為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    對卓榮泰「不副署」立場兜不攏 司法法制委員會黨團協商無共識

    2026/03/12 16:26 記者陳治程／台北報導
    立法院司法法制委員會今（12）召開黨團協商會議，討論民眾黨黨團所提譴責行政院長卓榮泰不副署案，最終朝野立委無共識，待日後再議。（擷自國會頻道IVOD）

    立法院司法法制委員會今（12）召開黨團協商會議，討論民眾黨黨團所提譴責行政院長卓榮泰不副署案，最終朝野立委無共識，待日後再議。（擷自國會頻道IVOD）

    立法院司法及法制委員會今（12日）召開政黨協商會議，討論台灣民眾黨提出「譴責行政院長卓榮泰不副署三讀法案」案，最終因朝野立場分歧，協商未能達成共識而宣告破局。

    民眾黨立委陳昭姿表示，提出譴責案是基於維護憲政秩序。她指出，立法院三讀通過的法律若行政院認為窒礙難行，依制度應提出覆議；若覆議未獲支持，行政機關仍應依法執行。然而卓榮泰上任後，面對包括「立法院組織法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及相關法案，卻出現不副署、不公布或消極執行情形，形同行政權凌駕立法權，破壞權力分立。她並批評，若行政機關可自行決定法律是否執行，將使立法院三讀程序失去意義。

    民進黨立委陳培瑜則表示，相關爭議屬責任政治範疇，而行政院不副署的3項法案，包括黨產條例、衛星廣播電視法與立法院組織法，在實質內容及立法程序上均存在爭議，例如黨產條例被質疑違反轉型正義精神、衛廣法削弱NCC監理能力，而立法院組織法則可能造成助理費相關刑責出現漏洞。她也批評，相關法案未經委員會充分討論即逕付二讀，程序正當性不足，故民進黨團支持行政院長不副署。

    國民黨立委林沛祥則簡短表示，國民黨團支持民眾黨的立場。

    行政院副秘書長阮昭雄回應指出，多數法案行政院長皆已副署，僅少數案件因爭議而未副署，行政院仍希望立法院能收回相關決議。

    由於各黨團立場差距明顯，會議最終未能形成共識，召集人王安祥裁示協商破局，後續將依立法院職權行使法相關規定處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播