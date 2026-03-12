新北市副秘書長張其強請假輔選李四川 綠營批行政不中立

國民黨新北市長參選人、前台北市副市長李四川投入選舉工作，本報揭露新北市長侯友宜核心政治幕僚、市府副秘書長張其強今（12）日起請假投入輔選。（資料照）

國民黨新北市長參選人、前台北市副市長李四川投入選舉工作，本報揭露新北市長侯友宜核心政治幕僚、市府副秘書長張其強今（12）日起請假投入輔選，此事引發新北市議會民進黨團批評，總召集人陳永福與幹部批評，市府官員置市政於不顧，請假輔選，讓人質疑市府逐漸「選舉化」，所謂「行政中立」已淪為笑話。新北市府回應，市府一向依法行政，任何同仁都可以依規定請休假。

記者透過LINE通話與文字訊息試圖聯繫張其強取得回應，截至出稿前未獲回應。

請繼續往下閱讀...

陳永福、副召李倩萍指出，官員未請辭、請假投入輔選，讓市政體系變相成為選舉團隊，行政介入選舉是惡質選風的示範，且新北市出現這樣的情況已非首例，前市長朱立倫、市長侯友宜都曾在未請辭的狀況下參選總統，留下「兩位新北市長參選總統、最後都成為總統落選人」的特殊紀錄；若高層帶頭以請假方式參與輔選，其他市府行政首長是否也可以將本業拋在一旁有樣學樣？市府應清楚劃分行政與選舉的界線，避免動搖社會對行政中立的信任，別把市政舞台當跳板。

幹事長周雅玲、書記長李宇翔批評，新北市行政首長帶職參選，已被外界詬病為陋習，如今機要人員開始承接這樣的負面做法，是「上樑不正、下樑歪」，提醒侯友宜，行政中立不應淪為口號、行政資源不應如此濫用，如張其強要輔選，應先辭職副秘書長，避免讓行政體系與選舉活動混在一起，且侯友宜在任期最後階段，更應謹守分際，別留下晚節不保的政治觀感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法