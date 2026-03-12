蘇巧慧超車李四川！新北市長選戰 美麗島最新民調結果出爐

在李四川、蘇巧慧與黃國昌同時參選的情況下，美麗島民調顯示，蘇巧慧以35.7%支持度領先。（資料照）

2026新北市長選戰逐漸升溫，據《美麗島電子報》民調顯示，若民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧3人同場競爭，蘇巧慧以35.7%支持度領先李四川32.1%、黃國昌9.8%。

《美麗島電子報》今（12日）公布新北市長選戰最新民調顯示，在李四川、蘇巧慧與黃國昌同時參選的情況下，支持度分別為：蘇巧慧35.7%、李四川32.1%、黃國昌9.8%；另外有7.0%表示不會投票，15.5%則尚未決定。

請繼續往下閱讀...

若情勢出現「藍白合」，由李四川與民進黨蘇巧慧對決，李四川則以39.1%支持度略為領先蘇巧慧則為38.0%；但若藍白改為共同支持黃國昌參選，則蘇巧慧則以44.4%的支持度大幅領先黃國昌28.0%支持度。

同時民調顯示有35.1%新北市選民認為市長該換民進黨做看看，28.8%市民則認為繼續由國民黨人選擔任市長，換民眾長做看看則僅8.6%。

本次民調由美麗島電子報委託、戴立安規劃調查（問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍是新北市、對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾、調查時間2026年3月9日至3月11日。調查方法為，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣設計以中華電信公司新北市住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。

本次成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新北市政府公布2026年2月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2025年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05）。

