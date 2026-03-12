民調前被爆黑料「我才是受害者」 呂瀅瀅質疑政治性攻擊

呂瀅瀅。（記者董冠怡攝）

民進黨台北市松山、信義區議員今（12）晚將進行初選電話民調，擬參選人呂瀅瀅被爆出跟拍黨內同仁賴俊翰意圖疑似勒索、辭退助理等爭議；她首度回應爆料並強調「我才是受害者」，反指爆料者目前在其他擬參選人陣營輔選，挾怨報復進行政治性攻擊。

呂瀅瀅表示，長期以來對黑函未多做回應是不想太過著墨，爆料者過去確實曾在辦公室進出，也想幫她跟賴俊翰的忙，但有人告訴她，爆料者有誹謗、恐嚇等前科，建議不要讓其在服務處幫忙，才請對方離開，因而挾怨報復，藉由在服務處幫忙的過程中，蒐集對話紀錄和照片上網，「目的是為政治性攻擊」，至於背後原因，不得而知。

請繼續往下閱讀...

呂瀅瀅指出，她出來說明不代表害怕什麼事，而是無法任用這樣的人；對方從她手機偷她照片、挑撥她跟王世堅的關係，還寫了四張紙控訴、抹黑，並向王世堅辦公室檢舉，王世堅當天把雙方請來釐清內容，開會內容被錄音後在初選電話民調前爆料，「我才是受害者！」

呂瀅瀅提到，爆料者目前在其他陣營輔選，不想幫其他擬參選人打廣告，不再多說；她要強調的是，一開始沒有回應不是害怕、退縮，只是王世堅有交代，「選舉是選自己的、一直往前衝」，但選在今晚民調前丟出惡意資訊，她不得不公布對方前科累累的身份。「我是呂瀅瀅，沒有任何前科紀錄」，一直認真在政治選民服務，面對有人頻繁攻擊不得不出面護航與澄清，爆料者從始至終的所作所為，都是有目的性的動作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法