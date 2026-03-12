只有6人團隊打選戰 唐儀靜以創意Cosplay拚過初選

唐儀靜（左）這次捲土重來，為加深選民印象，她拜票掃街全以Cosplay月光仙子的裝扮，爭取選的支持。（唐儀靜提供）

2026九合一選舉，民進黨台南市安南區初選4搶3，前台南市議員唐儀靜捲土重來，以6個人團隊打選戰，為加深選民印象，拜票掃街全以Cosplay月光仙子的裝扮，爭取選的支持，最後順利拚過初選。

唐儀靜感謝支持者的不離不棄，接下來還有大選的考驗，希望鄉親能為市議會留一席清流，一起為安南區未來發展奉獻心力。

唐儀靜曾任1屆台南市議員，父親為前市議員唐瑞明、姑姑是前立委唐碧娥。唐碧娥透露，唐儀靜因非現任議員，沒有資源，初選除了他們唐家3人之外，另外就是之前擔任服務處主任的高大哥、1名工讀生，還有一位朋友幫忙開宣傳車，全部團隊就他們6個人。

唐碧娥說，在安南區共豎立7塊看板，其中6塊是親友、支持者出借，只有1塊是花3000元租來的。連初選所有的文宣、看板設計都是唐儀靜與她的朋友討論設計，完全自己來，以節省開支，用最少的錢打這場選戰。

由於唐儀靜已卸任議員8年，很多人都不認識她，為加深民眾印象，以Cosplay月光仙子的裝扮成「月光唐仙子」，早晚站路口、追垃圾車，還有拜廟、掃市場，風雨無阻，在最短的時間內爭取選民認識及支持。

唐儀靜認為，選舉不一定要花那麼多錢去選，如果當選了，回收這麼龐大的選舉花費，豈不是服務要收紅包、包工程？她說，初選過關，是責任的開始。她將不忘初心，全力以赴，希望大家繼續做她最強大的後盾，一起為安南區、台南，繼續打拚。

