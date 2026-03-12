第5項軍購案 國防部：美方近期將提供ALTIUS無人機發價書

國防部副部長徐斯儉（右）、戰規司司長黃文啓（左）今出席立法院外交及國防委員會的朝野黨團協商。（記者劉信德攝）

立法院外交及國防委員會今（12）午召開黨團協商會議，最終以台灣民眾黨團修正動議條文，同意授權國防部簽署目前已送交我國的4項軍購案發價書。期間，針對Altius無人機軍售案，國防部戰規司長黃文啓說明，該案發價書「近期」將送出；另強調最新收到的海馬士增購發價書3月26日大限「不得展延」。

外交及國防委員會稍早宣布，朝野黨團正式簽署基於台灣民眾黨黨團修正動議條文之協商結論，通過授權國防部先行簽署已送交我國之M109A7自走砲、拖式2B及標槍反裝甲飛彈，以及海馬士多管火箭系統4軍售案發價書（LOA），並於簽署後由行政院安排至立法院進行武器交貨期程進度安排報告，回歸審議正軌。

請繼續往下閱讀...

黃文啓：海馬士發價書326大限「不得展延」

國防部戰略規劃司司長黃文啓在協商時表示，目前第五案Altius 600ISR、700無人機的發價書尚未收到，美方在上週會議僅表示「近期」會提供，至於最新的海馬士多管火箭系統發價書3月26日大限，黃文啓透露，文件上已註明此案涉及彈藥談判因素，期限「不得展延」。

對於立法院要求提供完整武器交貨期程，黃文啓說明，發價書所列交運時間僅屬初步規劃，實際期程仍須待美方安援機構與主合約商完成簽約後，才能確定各年度交付數量與最終交運時程，因此兩者之間可能存在落差。若立法院要求報告，國防部將以發價書所載的草案期程進行說明。

立院朝野黨團今協商同意，正式授權國防部先行簽署美方現已送交我國的M109A7自走砲、拖式2B飛彈、標槍飛彈，以及海馬士多管火箭系統等4案發價書，國防部副部長徐斯儉（左）向朝野立委致意。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法