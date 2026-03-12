為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    四叉貓曝小草群組對話 李道翔分享闖民進黨部「砸蛋攻略」

    2026/03/12 16:52 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓。（資料照）

    民眾黨林口黨部前副主任李道翔，去年非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋，還自錄影片PO到臉書粉專，綠營提告，北檢依侵入建築物罪起訴，今（4日）北院判李男拘役50日。對此，網紅四叉貓PO出李道翔在小草群組分享去民進黨黨部扔雞蛋的攻略。

    民眾黨林口黨部前副主任李道翔，去年7月20日與友人洪慧治參加民眾黨集會活動後，持雞蛋非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋，並自錄影片刊登於臉書粉絲專頁，民進黨中央黨部提告，台北地檢署去年10月依侵入建築物罪起訴2人；台北地院審理，2人辯稱「誤認」中央黨部是公共場所，但被法官打臉，認定有侵入犯意，將李判拘役50日、洪慧治40日，得易科罰金。可上訴。

    四叉貓PO出李道翔在小草群組內的對話截圖，李道翔聲稱「請遵照遊戲提示前往莉莉絲祭壇，勿觸機關會被萊爾大魔王抓進去科科科，請勿跟守衛有任何交談，請不要具有高學歷的身份（低智識水準），上班時間前往（但是繁忙時段很難停，要排隊一陣子），去 iRent 租車（無產階級）直接下地下室嘟嘟房公共停車場、停好車很容易看見的電梯（兩座連在一起）不是你要搭的，在繳停車費旁邊有一個狹窄的通道，走進去豁然開朗有三座電梯連在一起，那才是正確的通道、上去不要一個人，要有人拍攝，要有訴求，最好準備陳情書，繳完陳情書之後，適度表達你的陳情被冷處理，走到外面清空你的蛋匣，恭喜你，解鎖莉莉絲祭壇的成就。」

    四叉貓在貼文中表示，台灣民眾黨李道翔，民眾黨新北黨部副主任李道翔，去年跑去民進黨部扔雞蛋被判拘役50天，今天中午他在小草群組分享砸雞蛋的攻略。（註：他從地下停車場嘟嘟房搭乘電梯潛入）

    網紅四叉貓PO出李道翔在小草群組分享去民進黨黨部扔雞蛋的攻略。（圖擷取自 臉書）

