為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰自費赴日遭藍白造謠抹黑 施景中：讓呲牙咧嘴「王姓立委」消失在下一次選舉

    2026/03/12 17:11 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機、自空軍松指部赴日，遭在野黨抹黑此行涉及「貪瀆」。對此，醫師施景中表示，雖然卓榮泰是用自費去日本球場參觀比賽，但我覺得國家應該幫他出這份錢，因為這一次的出訪意義非同凡響。

    施景中在臉書PO文表示，那個三振大谷選手的電氣技師，原來2024年來過台灣，還跟威廉總統開心的玩自拍，那個神經內科醫師斜槓捷克隊總教練的哈丁（Pavel Chadim）曾說過：「如果運動可以取代戰爭，讓各個國家透過運動來競爭，那運動是很偉大的」。他們雖然比賽沒有獲勝，卻贏得全世界喜好棒球的人的尊敬。

    施景中指出，這份精神，也讓球迷深刻體會到威廉總統引用的那句話「努力過的人都是戰士」，雖然卓榮泰是用自費去日本球場參觀比賽，但我覺得國家應該幫他出這份錢，因為這一次的出訪意義非同凡響。

    施景中直言，至於那個呲牙咧嘴、兇狠質詢的「王姓立委」。就讓她消失在下一次的選舉吧，看得真的很令人厭煩。要不是我最討厭的政治人物只能放三名，否則我一定擺上她的名字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播