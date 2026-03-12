卓榮泰自費赴日遭藍白造謠抹黑 施景中：讓呲牙咧嘴「王姓立委」消失在下一次選舉

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機、自空軍松指部赴日，遭在野黨抹黑此行涉及「貪瀆」。對此，醫師施景中表示，雖然卓榮泰是用自費去日本球場參觀比賽，但我覺得國家應該幫他出這份錢，因為這一次的出訪意義非同凡響。

施景中在臉書PO文表示，那個三振大谷選手的電氣技師，原來2024年來過台灣，還跟威廉總統開心的玩自拍，那個神經內科醫師斜槓捷克隊總教練的哈丁（Pavel Chadim）曾說過：「如果運動可以取代戰爭，讓各個國家透過運動來競爭，那運動是很偉大的」。他們雖然比賽沒有獲勝，卻贏得全世界喜好棒球的人的尊敬。

施景中指出，這份精神，也讓球迷深刻體會到威廉總統引用的那句話「努力過的人都是戰士」，雖然卓榮泰是用自費去日本球場參觀比賽，但我覺得國家應該幫他出這份錢，因為這一次的出訪意義非同凡響。

施景中直言，至於那個呲牙咧嘴、兇狠質詢的「王姓立委」。就讓她消失在下一次的選舉吧，看得真的很令人厭煩。要不是我最討厭的政治人物只能放三名，否則我一定擺上她的名字。

