TPASS月底斷炊？ 行政院：總預算需三讀才能依法行政

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，今天卻又在立法院院會通過同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，由於TPASS預算恐將在月底斷炊，對於是否執行？行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，總預算必須經過完整的三讀程序，行政機關才能夠依法行政。

李慧芝指出，行政院自去（2025）年8月29日就將預算送到立法院，至今已經196天尚未審查，「今年第一季都要過去了」，而新興計畫與新增項目都具有急迫性，總金額高達2992億元，立法院卻只切割出718億元、共38項計畫，可以說是「史無前例」。

李慧芝強調，這些預算只是暫時同意動支，並不符合「憲法」與「預算法」的規定，也就是審議預算必須要經過三讀程序，未來進行總預算的審查時，仍然有可能刪除或凍結任何一筆新興計畫，造成中央與地方政府的不確定性，不知道能執行到什麼程度，因此仍要呼籲立法院儘速審議總預算，完成法定程序。

由於之前TPASS是編列在特別預算，今年開始改由公務預算撥款，屬於新興計畫，而TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每3個月向中央政府請款，對於TPASS是否即將斷炊？李慧芝說，這些政策推動都有賴於總預算，經過完整的三讀程序，行政機關才能夠依法行政，針對各地方政府就TPASS政策的付款情形，則須透過交通部了解。

行政院會中今日也討論「六大社福津貼（補助）調整規劃」，李慧芝指出，這些都有待總預算審查後，依法辦理追加預算，金額達65.9億元，六大社福津貼牽涉89萬人，老農年金有53萬人、國民年金有176萬人，總計318萬人，這些都涉及弱勢族群的基本生活生計與福祉，需要快速審議，才能實現公平正義。

