民進黨澎湖縣長佈局擬出奇兵 澎水校長顏嘉禾在口袋名單內

國立澎湖海事校長顏嘉禾，被外界視為民進黨參選澎湖縣長奇兵。（國立澎湖海事提供）

民進黨籍澎湖縣長陳光復，大年初一不慎摔倒昏迷送醫，由於狀況未明，可能斬斷其連任之路，因此民進黨佈局也在檯面下多方沙盤推演，現又傳出國立澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾，也列入口袋名單，奇兵出擊披掛綠袍出征。

出身澎湖政治世家的顏嘉禾，是前副議長顏重慶之子，兄長顏嘉弘也曾任縣議員職務，岳父母蘇文佐、蘇陳綉色先後擔任過澎湖縣議員，其中蘇陳綉色為現任議員。但顏嘉禾未選擇從政之路，反而在學術單位長期服務貢獻，歷任國立空中大學、澎湖科技大學兼任講師、國立澎湖海事資訊科教師、設備、資訊、訓育等組長、秘書、圖書館主任、教務主任等職務。

由於已獲民進黨中央提名連任的澎湖縣長陳光復突發變故，導致民進黨角逐澎湖百里侯布局出現變化，立委楊曜、馬公市長黃健忠都成了繼任人選，但楊曜早已表態放棄下屆立委連任，黃健忠現階段規劃市長選舉，不願冒進越級挑戰，現以陳光復子弟兵、同屬民進黨湧言會派系的文化局長陳鈺雲呼聲最高，但也不排除民進黨奇兵出擊。

澎水校長顏嘉禾就被外界視為奇兵，基本盤除了澎水畢業學子、民進黨支持者外，還有兄長顏嘉弘擔任馬公市城隍廟董事長，可望爭取宗教信徒票，堂弟顏子傑擔任行政院南服中心副執行長，與中央高層關係良好，都成為顏嘉禾的助力。

顏家三兄弟，左起南服中心副執行長顏子傑、城隍廟董事長顏嘉弘、澎水校長顏嘉禾。（馬公城隍廟提供）

