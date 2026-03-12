為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民調倒數前動作曝光 江啟臣帶西班牙議員團狂嗑這些台中名產

    2026/03/12 14:50 記者蔡淑媛／台中報導
    江啟臣宴請西班牙國會議員訪問團體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣宴請西班牙國會議員訪問團體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，將於3月25至31日舉行初選民調，雙方競爭更加白熱化，江啟臣今天接待西班牙國會議員訪問團參訪中科園區自行車文化探索館（巨大集團），再宴請到涮屋馬體驗吃個人火鍋，享受台中鍋烤美食，不只請吃太陽餅、珍珠奶食，更準備在地伴手禮「蜜麻花」和「大甲奶油酥餅。」

    江啟臣表示，來台中吃美食，一定要嗑鍋烤、喝珍奶、大啖太陽餅，由於台中有太多美食可以與國際友人分享，每次出國帶台中名產出去，這次他們來台中，實際體驗什麼是道地的火鍋，每人面前一個火鍋，自己煮、自己吃，這與我們去西班牙完全不同，他們一定印象深刻。

    江啟臣說，邀請訪問團參觀台中歌劇院，他們眼神露出驚喜，對歌劇院建築稱讚不已，西班牙的劇團都曾來表演，近期也有劇團將來台演出，訪問團也稱讚台中是充滿文化活力的城市。

    江啟臣宴請西班牙國會議員訪問團體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣宴請西班牙國會議員訪問團體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣接待西班牙國會議員訪問團參訪中科園區自行車文化探索館（巨大集團），再宴請到涮屋馬體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣接待西班牙國會議員訪問團參訪中科園區自行車文化探索館（巨大集團），再宴請到涮屋馬體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播