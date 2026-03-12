民調倒數前動作曝光 江啟臣帶西班牙議員團狂嗑這些台中名產

江啟臣宴請西班牙國會議員訪問團體驗吃個人火鍋。（記者蔡淑媛攝）

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，將於3月25至31日舉行初選民調，雙方競爭更加白熱化，江啟臣今天接待西班牙國會議員訪問團參訪中科園區自行車文化探索館（巨大集團），再宴請到涮屋馬體驗吃個人火鍋，享受台中鍋烤美食，不只請吃太陽餅、珍珠奶食，更準備在地伴手禮「蜜麻花」和「大甲奶油酥餅。」

江啟臣表示，來台中吃美食，一定要嗑鍋烤、喝珍奶、大啖太陽餅，由於台中有太多美食可以與國際友人分享，每次出國帶台中名產出去，這次他們來台中，實際體驗什麼是道地的火鍋，每人面前一個火鍋，自己煮、自己吃，這與我們去西班牙完全不同，他們一定印象深刻。

江啟臣說，邀請訪問團參觀台中歌劇院，他們眼神露出驚喜，對歌劇院建築稱讚不已，西班牙的劇團都曾來表演，近期也有劇團將來台演出，訪問團也稱讚台中是充滿文化活力的城市。

