美國啟動301調查 卓榮泰：ART的基礎會留下美麗足跡

行政院長卓榮泰今天表示，過去台美談判已達到一定成果，美方也會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件與基礎。（資料照）

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等16個主要貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰今天在院會中表示，過去的努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方也會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件與基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

卓榮泰指出，這是美國因應最高法院判決122條款暫時性關稅措施後，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，由於我方談判團隊先前已經持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯絡，美方公布301條款調查前也已先知會我方相關發展，「我方政府已有掌握與準備。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，這在我國談判團隊預期中，今天上午主責對美談判的行政院副院長鄭麗君已再度召集談判團隊以及相關部會，就301調查開始後的事項預作準備，全力守住對我國籍產業的整體利益。

鄭麗君在會中也說明，這是美方因應最高法院判決，繼122條款暫時性關稅措施後，作為重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。由於我方談判團隊先前已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，美方公布301條款調查前也已先知會我方，相關發展我政府已有掌握與準備。

鄭麗君說，我方近日與USTR及商務部保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，無論是ART或MOU；台美先前談判成果將是我方面對後續關稅措施最有利基礎，無論美方後續關稅政策法律工具如何變動，我方目標是在既有談判成果基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君也提到，301條款可能納入調查的多項議題在ART中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法