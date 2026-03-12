美對台等國啟動301調查 沈榮欽提3點分析：台灣毋須擔心

美國總統川普。（美聯社）

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等16個主要貿易夥伴進行301條款調查。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，整體而言，在台灣卓榮泰內閣完成與美的談判協商之後，在結構底定的情況下，毋須太過擔心本次的301調查。

沈榮欽在臉書PO文表示，川普政府今天宣布對台灣等國啟動301調查，遭到調查的16個經濟體分別是「亞洲：中國、台灣、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、孟加拉、印度。歐洲：歐盟、瑞士、挪威。美洲：墨西哥。」美國貿易代表Jamieson Greer表示，這次調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻仍靠著大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字的國家。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽指出，換句話說，台灣被列入調查名單中，主要是因為和美國的貿易順差過大所致，要被301調查報告認定違反該條款，有以下3種情形：「第一，違反國際貿易協定

例如WTO協定或雙邊或區域自由貿易協定，但是台灣才剛和美國協商完成台美對等貿易協定（ART），對此毋需擔心。第二，不合理或歧視性的政策需要滿足以下條件：不合理（unreasonable）、不公正（unjustifiable）、歧視性（discriminatory），這點台灣大多數產業已經經過和美國協商，也不需擔心。第三，對美國商業造成負擔，這是台灣唯一需要擔心的，因為這點十分模糊。結合USTR表示：除了產能過剩，調查範圍還會擴及政府補貼、壓低薪資、國營企業非商業行為、匯率手段等不公平競爭行為，是台灣唯一需要小心的地方。」

沈榮欽續指，台灣的國營企業對美國商業很少造成損害，難以符合條件。半導體已經和美方達成共識，大概也不太需要擔心。過去曾經發生過的案例主要是匯率操縱、政府補貼與強迫勞動，因為USTR説強迫勞動會列入下一波調查範圍，大概只有匯率可能會遭到批評，事實上，從產能過剩、強迫技術轉讓、市場准入限制和不公平補貼，或甚至是超級301的智慧產權侵犯，中國才會是符合301條款的主要大國。

沈榮欽分析，要注意的是，301條款具有明確的行政程序，通常12個月完成調查，這次川普政府要求在7月份前完成16個經濟體的調查，只有4個多月的時間，而且在調查期間，美國政府通常會與對方政府協商。以USTR的員工能量，就算能勉強完成，恐怕也會十分粗糙，屆時要是有人告上法院，USTR未必能夠勝訴，因此這次的威脅力道，要遠遜於過去。

沈榮欽直言，整體而言，在台灣卓榮泰內閣完成與美的談判協商之後，在結構底定的情況下，毋須太過擔心本次的301調查。

