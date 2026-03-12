藍白持續卡軍購 溫朗東：台海的防禦空窗被國民黨打開

藍白至今不審中央政府總預算案，780億元國防預算仍被丟包，國軍「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」受到影響。圖為陸軍M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）

美國政府已發出M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈等3項軍售案發價書，有效期只到3月15日；立法院外交及國防委員會的國民黨籍召委馬文君卻規劃今（12）日安排「考察松指部」。對此，名嘴溫朗東表示，國民黨看得到嗎？看得到，卻仍然把無人機、無人艇排除出特別預算，用「3500億+N」「N = Nothing」把防線砍到見骨。

溫朗東在臉書PO文表示，美國智庫早在伊朗戰前就知道布雷艇的不對稱防禦力，寫成報告建議台灣。台灣國防部看得到，寫進1.25兆預算，台灣的造船廠看得到，開發出佈雷用的無人艇原型。

溫朗東指出，國民黨看得到嗎？看得到，卻仍然把無人機、無人艇排除出特別預算，用「3500億+N」「N = Nothing」把防線砍到見骨，北京要的是台灣防線出現空窗。國民黨配合演出，把台灣的武裝一點一滴拆掉。荷姆茲海峽的硝煙還沒散，台海的防禦空窗被國民黨打開。

溫朗東直言，國民黨拍板「3500億+N」。關鍵在「N」的定義：僅限有美方發價書的FMS軍購，國內自製項目全部排除，「回歸年度預算」。那20萬架無人機和1000艘無人艇，就在被排除的清單裡。國防部長顧立雄指出，國民黨版執行年限僅到2028年底，等同實質封殺

