馬文君之心全國皆知 吳思瑤：國民黨對軍購案「拖、擋、砍」

民進黨立委吳思瑤今呼籲國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君，不要為難自己的國家，下週調整議程排審軍購案。（資料照）

行政院長卓榮泰7日赴日觀賽WBC為台灣隊加油，包機從松指部出發，被視為台日外交重大突破；卻引發在野黨不滿，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君今更安排藍委考察松指部「箭指」卓揆。民進黨立委吳思瑤今受訪時批說，考察很萬用，可以拿來擋軍購、搞政治報復、為難自己的行政院長，還可以拿來向中共輸誠，呼籲馬文君不要為難自己的國家，下週調整議程排審軍購案。

馬文君安排考察卻缺席 綠委則拒配合作秀考察

據悉，今日馬文君安排考察松指部，馬文君本人並未出席，僅有國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人前往；民進黨立委也未出席，直言不想配合國民黨作秀考察。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤直言，馬文君積極爭取國防外交委員會召委，藍白都力挺她，馬過去擋潛艦、砍國防預算，現在要做的是為台灣的主要敵對勢力擋軍購？國人都看得很清楚，國民黨現在對軍購案就是三字訣「拖、擋、砍」。

吳思瑤痛批，馬文君擔任國防委員會召委，當然有其背後的政治目的，就以她今天安排考察松指部，考察有比軍購案的審議重要嗎？此外，馬文君下週則安排質詢國防部、外交部及僑委會，就是不排軍購案，司馬昭之心路人皆知，馬文君之心也全國皆知，就是「拖、擋、砍」。

吳思瑤籲馬文君下週排審軍購案 勿為難自己的國家

「中共今年的國防預算就成長了7%！」吳思瑤強調，國民黨卻要砍7成的軍購預算，有這種立委還要敵人嗎？她呼籲，馬文君不要為難自己的國家，現在還來得及調整下週議程，趕緊排審軍購案，不要和民意對幹，不要和台灣的安全對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法