    首頁 > 政治

    利用王世堅資源打選戰 呂瀅瀅連辭退助理都推給「委員要妳走」

    2026/03/12 13:50 記者楊心慧／台北報導
    呂瀅瀅（左）、王世堅（右）松信區聯合服務處去年5月1日成立，後續卻發生許多風波，傳王世堅心灰意冷。（資料照）

    呂瀅瀅（左）、王世堅（右）松信區聯合服務處去年5月1日成立，後續卻發生許多風波，傳王世堅心灰意冷。（資料照）

    台北市松山信義選區議員擬參選人呂瀅瀅利用立委王世堅資源打選戰，就連選舉徵人、辭退助理的名義都要搬王世堅出來；呂瀅瀅辦公室前助理控訴，她原是王世堅粉絲，看到徵人訊息後開心應徵，卻成為呂瀅瀅助理，不僅長時間工作、常遭辱罵，甚至被辭退時還被告知「王世堅要妳走」。王世堅得知後相當震驚，在辦公室當面與呂瀅瀅對質，並表示要向該名離職助理道歉。

    對此，記者多次致電給王世堅皆未取得聯繫。呂瀅瀅僅表示，沒有這件事。

    據了解，被呂瀅瀅霸凌的1名辦公室助理，原本是王世堅粉絲，在網路上看到王世堅辦公室的徵人啟事，開心的應徵，沒想到卻是噩夢的開始，竟是變成呂瀅瀅的助理，常被呂辱罵，甚至最後被辭退都是用「委員要妳走」的說法。

    該助理控訴，每天工時很長，接近12小時，沒休息也沒吃飯的幫忙，連假日都會去，全心全意的想讓她選上，結果呂卻要求她將工作帶回家做，因為在辦公室會浪費她的冷氣和電。

    本報掌握，王世堅在辦公室與呂瀅瀅對質時，談及此事，呂瀅瀅坦言此事她確實有用委員名義，當時不知道怎麼講，所以就說立法院有意見，這確實是她說的話，若有羞辱到委員的名義她道歉，但也不是每個人都用委員的名義。

    王世堅說他要和那名離職的粉絲助理道歉，粉絲已經不多了，還這樣的得罪人家，他現在才知道自己這麼差勁。

    相關新聞請見︰

    獨家》早撕破臉？子弟兵呂瀅瀅私下批貪小便宜 王世堅當面對質音檔曝

    獨家》呂瀅瀅被爆竟找人跟拍同僚參選人賴俊翰 意圖藉機勒索要錢

