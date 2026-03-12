獨家》呂瀅瀅被爆竟找人跟拍同僚參選人賴俊翰 意圖藉機勒索要錢

立委王世堅上個月帶領參選議員的新人登記領表。（資料照）

台北市松山信義選區議員擬參選人呂瀅瀅被爆找人跟拍同為立委王世堅子弟兵的台北市中山、大同區議員擬參選人賴俊翰。據知情人士爆料，呂瀅瀅看準賴首次選舉、家裡有背景，想以跟拍、後續勒索的方式敲詐，甚至還組「公關小組」，以幫打選戰名義向賴俊翰收330萬。據本報掌握，在王世堅辦公室對質時，眾人也有質問呂瀅瀅此事，但呂瀅瀅則稱此事最早非她提出，且當時只是「喇迪賽」。

對此，記者多次致電給王世堅、賴俊翰皆未取得聯繫。呂瀅瀅僅表示，沒有這件事。

知情人士指出，呂瀅瀅不想花自己的錢選舉，竟算計到同僚身上，認為首次選舉的賴俊翰家裡有背景，可以當「盤子」，竟找人組公關小組，替賴俊翰打選戰，此舉不但可以拿到賴俊翰的錢，還能與賴俊翰共享資源，甚至一開始討論時「建議」至少收200萬元，還被另一人問說會不會太狠，最終則收賴俊翰330萬元，此事有對話紀錄可佐證。

更可怕的是呂瀅瀅竟還找人跟拍賴俊翰，想著如果跟拍到什麼，就可以趁機敲詐一筆，還交待要拍多一點、要拍到正面，後面要好好的恐嚇他。

據本報掌握，在王世堅辦公室對質時，王世堅問偷拍賴俊翰的事很久嗎？呂瀅瀅說，第一個提出這個想法的不是她，後來和他們（指要去偷拍的人）討論此事，她的角度也是希望（提醒），她過去也在開車的過程中提醒賴俊翰不要碰那個、要小心。

賴俊翰則無奈回：「那就只是單純的朋友，被你們講成這樣，弄成人家不敢幫我的忙，我的世界就只有男生。」呂瀅瀅再回：「我們團隊的事情，我真的沒有心想要去傷害任何一個人，但委員你可以不用相信我，沒有問題，我現在講的事我沒有要你相信。」王世堅則爆出一句，真的耶，選到最後他的世界只有男生。

呂瀅瀅說她沒對不起賴俊翰，賴則反問呂瀅瀅為何要找人跟他、有這想法就很奇怪，呂瀅瀅則回沒找人跟他，這想法也不是她提的，當時真的以為是「喇迪賽」。

呂瀅瀅針對330萬一事，在辦公室對質時，全盤否認，強調金額和內容都是賴俊翰及她幫忙找的人自己談，雖然錢當時是匯到她的戶頭，但她認為人是她幫賴俊翰所找，要負起政治責任，不然對方萬一拿到錢跑掉，要如何對賴俊翰交代？但他們只要請款、告訴她用在哪，她就會給錢，她沒有用這筆款項一毛錢。

