為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市中山大同初選勝出 顏若芳：謝謝支持者不離不棄

    2026/03/12 13:28 記者何玉華／台北報導
    顏若芳初選過關，她表示非常感謝支持者的不離不棄。（圖取自顏若芳臉書）

    顏若芳初選過關，她表示非常感謝支持者的不離不棄。（圖取自顏若芳臉書）

    民進黨台北市議員提名第4選區（中山、大同）初選結果出爐，現任議員顏若芳順利過關後，她說，從2018年因大家覺得她「很穩」而落選，2022年捲土重來當選，到這次初選過關，許多支持者昨晚緊守在電話旁，連廁所、喝水都不敢去，非常感謝選民不離不棄的支持。

    顏若芳聲音略顯疲憊的受訪說，上任3年來，服務案件超過5000件、法律諮詢超過1000件，為地方爭取的建設，選民也都有看到；不管問政、上節目、地方跑行程，公園、市場、路口都有她的身影，笑稱「服務處可能比較看不到」，要讓選民知道，她不是只有選舉才出現，她一直都在積極為地方服務、爭取建設中。

    對於選舉過程中的一些雜音，顏若芳說，選舉一定會有各式各樣的不同的艱難，但是她用3年很認真打拚的成績，要讓選民知道她是可以託付的對象。

    顏若芳說，2018年因為大家覺得她「很穩」而落選，2022年再次當選，到這次連任初選，很謝謝支持者不離不棄的支持；初選期間到大街小巷弄去車掃，民眾聽到她的聲音都會打開窗戶為她加油，「連7樓都有打開窗戶」加油。昨天晚上進行民調，許多支持者連廁所、喝水都不敢去，緊守在電話旁，現在初選過關，可以稍微鬆口氣，接著繼續再拚大選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播