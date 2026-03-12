北市中山大同初選勝出 顏若芳：謝謝支持者不離不棄

顏若芳初選過關，她表示非常感謝支持者的不離不棄。（圖取自顏若芳臉書）

民進黨台北市議員提名第4選區（中山、大同）初選結果出爐，現任議員顏若芳順利過關後，她說，從2018年因大家覺得她「很穩」而落選，2022年捲土重來當選，到這次初選過關，許多支持者昨晚緊守在電話旁，連廁所、喝水都不敢去，非常感謝選民不離不棄的支持。

顏若芳聲音略顯疲憊的受訪說，上任3年來，服務案件超過5000件、法律諮詢超過1000件，為地方爭取的建設，選民也都有看到；不管問政、上節目、地方跑行程，公園、市場、路口都有她的身影，笑稱「服務處可能比較看不到」，要讓選民知道，她不是只有選舉才出現，她一直都在積極為地方服務、爭取建設中。

對於選舉過程中的一些雜音，顏若芳說，選舉一定會有各式各樣的不同的艱難，但是她用3年很認真打拚的成績，要讓選民知道她是可以託付的對象。

顏若芳說，2018年因為大家覺得她「很穩」而落選，2022年再次當選，到這次連任初選，很謝謝支持者不離不棄的支持；初選期間到大街小巷弄去車掃，民眾聽到她的聲音都會打開窗戶為她加油，「連7樓都有打開窗戶」加油。昨天晚上進行民調，許多支持者連廁所、喝水都不敢去，緊守在電話旁，現在初選過關，可以稍微鬆口氣，接著繼續再拚大選。

