    陳冠廷首任外委會召委 美台商會會長力讚「絕佳人選」

    2026/03/12 13:22 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委陳冠廷當選立法院外交及國防委員會召委，美台商會會長韓儒伯12日轉貼陳冠廷貼文並力讚「絕佳人選」。（圖取自韓儒伯Linkedin）

    民進黨立委陳冠廷當選立法院外交及國防委員會召委，美台商會會長韓儒伯12日轉貼陳冠廷貼文並力讚「絕佳人選」。（圖取自韓儒伯Linkedin）

    民進黨立委陳冠廷昨（11）日首次獲推舉當選立法院外交及國防委員會召委，他在社群發文感謝支持，並宣示將積極推動政院版國防特別條例，盼朝野同仁共同努力。美台商業協會（美台商會）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今（12）日轉發貼文，力讚陳冠廷經驗豐富，且在國安、國防及外交領域人脈豐富，是擔任此重要職務的絕佳人選。

    陳冠廷昨天當選召委後在Linkedin社群平台發文說，由衷感謝同仁的信任與支持，接下這份重任深感榮幸，並同時體會到責任之重大。他說，在國際局勢瞬息萬變、區域安全挑戰日益嚴峻，以及台灣外交與國防面臨關鍵決策的時刻，他將以審慎、果決的態度履行職責，恪盡職守，不負所託。

    陳冠廷強調，本會期他將積極推動行政院提出的「強化國防韌性及不對稱戰力採購特別條例」草案，並展開今年度中央政府總預算案中關於外交及國防部會的審查工作，期待能與跨黨派同仁共同努力，確保議事審議專業、高效且具前瞻性。讓台灣的國防實力保持堅實、外交步伐穩健，並堅定捍衛我們的國家安全。

    韓儒伯今天稍早轉發陳冠廷貼文說，陳冠廷是接掌這個重要領導職務的絕佳人選，並力讚陳冠廷經驗豐富，且在國安、國防與外交領域皆擁有深厚的人脈關係。

    熱門推播