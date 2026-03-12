為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張其強請假輔選李四川 卓冠廷酸侯市府高層愛請假

    2026/03/12 13:22 記者黃政嘉／新北報導
    新北市府副秘書長張其強請假投入李四川輔選工作，民進黨新北市議員卓冠廷酸新北市府高層愛請假，建議李四川團隊多用點可全心投入的人力，優先考慮聯繫黃國昌。（資料照）

    新北市府副秘書長張其強請假投入李四川輔選工作，民進黨新北市議員卓冠廷酸新北市府高層愛請假，建議李四川團隊多用點可全心投入的人力，優先考慮聯繫黃國昌。（資料照）

    國民黨中常會昨天徵召前台北市副市長李四川參選2026年新北市長，本報報導，新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強今起請假將投入李四川輔選工作；民進黨新北市議員卓冠廷酸說，新北市府高層真的很愛請假，張其強何不請辭輔選，來場正當選戰，他建議李四川團隊多用點可以全心投入的人力，優先考慮聯繫黃國昌。

    卓冠廷表示，新北市府高層真的是很愛請假，侯友宜市長請了史上最長的假去選總統，媒體報導張其強現在也請假去加入李四川團隊。他說，張其強是朱立倫跟侯友宜的愛將，媒體人出身，長期的媒體操盤幕僚，這麼優秀，何不請辭去輔選，來場正正當當的選戰，不是更精彩可期？

    他說，也建議李四川團隊好好考慮，多用點可以全心投入的人力，不要一直來跟新北市府借走重要官員。他說：「有個人現在沒有工作，而且很想加入你們，你應該優先考慮，聯繫一下黃國昌」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播