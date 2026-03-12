張其強請假輔選李四川 卓冠廷酸侯市府高層愛請假

新北市府副秘書長張其強請假投入李四川輔選工作，民進黨新北市議員卓冠廷酸新北市府高層愛請假，建議李四川團隊多用點可全心投入的人力，優先考慮聯繫黃國昌。（資料照）

國民黨中常會昨天徵召前台北市副市長李四川參選2026年新北市長，本報報導，新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強今起請假將投入李四川輔選工作；民進黨新北市議員卓冠廷酸說，新北市府高層真的很愛請假，張其強何不請辭輔選，來場正當選戰，他建議李四川團隊多用點可以全心投入的人力，優先考慮聯繫黃國昌。

卓冠廷表示，新北市府高層真的是很愛請假，侯友宜市長請了史上最長的假去選總統，媒體報導張其強現在也請假去加入李四川團隊。他說，張其強是朱立倫跟侯友宜的愛將，媒體人出身，長期的媒體操盤幕僚，這麼優秀，何不請辭去輔選，來場正正當當的選戰，不是更精彩可期？

他說，也建議李四川團隊好好考慮，多用點可以全心投入的人力，不要一直來跟新北市府借走重要官員。他說：「有個人現在沒有工作，而且很想加入你們，你應該優先考慮，聯繫一下黃國昌」。

