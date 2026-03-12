為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍新北議員黃心華完成初選登記 盼為李四川提供「這類」政策建議

    2026/03/12 12:53 記者黃子暘／新北報導
    現任新北市議員、市議會黨團政策智庫總召黃心華（中）陪同第11選區擬參選人蕭敬嚴（右）登記後，自己也完成登記，並透露對李四川團隊初期政策建議方向。（記者黃子暘攝）

    國民黨新北市黨部辦理市議員初選登記，今（12）天截止，現任第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）市議員、市議會黨團政策智庫總召黃心華完成登記。未來是否提供國民黨新北市長參選人李四川政策建議？黃心華表示，李四川以工程見長，盼增加柔性的一面，婦女、兒童、教育等議題，均是智庫初期可提供的政策方向。

    市議會國民黨團書記長陳儀君成立黨團智庫，加強對國民黨市長選舉團隊的政策建議，並借重黃心華的黨中央智庫經歷，邀請黃心華出任智庫總召。

    黃心華完成登記後受訪表示，智庫希望在李四川競選團隊成立後，與政策部門對接，一方面使黨團了解李四川團隊有哪些重點政策要推行，可以傳達給市議員們，另一方面也可把市議員在地方蒐集的民意、期待，傳達給李四川團隊，雙方交流、互相拉抬。

    至於初期將提出何種類別的政策建議？黃心華說，李四川政策團隊仍持續招募，時程步調可能尚需一陣子方能成形，而李四川是工程專家，也善於危機處理，智庫希望為李四川在「剛毅的工程專家」形象之上，增添較柔性的一面，初期可根據地方民意、婦幼、教育議題提出幫助。

    被問及李四川競選總部、競選辦公室準備進度，黃心華指出，目前黨團與李四川核心幹部已有一些意見交換，但尚未進入偏向組織性、定期性的部分。

    現任新北市議員、市議會黨團政策智庫總召黃心華（右）陪同第11選區擬參選人蕭敬嚴（中）登記後，自己也完成登記，並透露對李四川團隊初期政策建議方向。（記者黃子暘攝）

