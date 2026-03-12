為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨中山大同市議員初選 「堅偉大戰2.0」朱政騏復仇成功

    2026/03/12 12:44 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨內中山大同市議員初選民調公布結果，新人朱政騏通過初選。（記者董冠怡攝）

    民進黨昨晚執行黨內中山大同市議員初選民調，今公布結果，現任議員顏若芳及林亮君，另新人林子揚、朱政騏通過初選。朱政騏在社群平台發文，連兩句感謝中山大同選民，承諾將會更加努力，為中山大同打拚、為地方發聲。

    朱政騏寫道，「感謝！感謝中山、大同的鄉親！初選電話民調順利過關。」也感謝每一位的支持與肯定，「未來我會更加努力，為中山大同打拚、為地方發聲。」秉持一步一腳印的精神，傾聽民意、認真做事，讓大家看見改變、感受到希望。

    朱政騏說，「將會全力以赴，11月28日投票，拜託繼續堅定支持朱政騏、肯定朱政騏、票投朱政騏！朱政騏·朱骨力！中山大同向前行！」

    2023年，民進黨台北市士林、大同立委初選期間，時任市議員王世堅挑戰當時現任立委何志偉，雙方攻防激烈，最終民調結果為王世堅險勝，代表民進黨出征。今年是議員初選，王世堅與何志偉個別派出自己子弟兵，賴俊翰與朱政騏出戰，不料王世堅力推的賴俊翰在初選落馬。

