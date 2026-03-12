防叛逃！中共擾台軍機架次銳減 專家：內部軍心不穩、停飛加強教育

安全台灣學會12日舉辦十五五（中國第15個五年規劃）系列座談以討論「中共國防預算與軍事支出」，左起台灣戰略研究學會研究員曾尹亮博士、安全臺灣學會理事長楊太源博士、國立臺灣大學政治學系副教授陳世民博士。（記者叢昌瑾攝）

中國解放軍軍機自2月底迄今擾台軍機銳減，多日掛零、合計僅7架次越界擾台。「安全臺灣學會」（STA）今（12）日指出，此一異常現象恐怕並非中共為特定政治事件釋出善意，而是肇因於共軍內部軍心不穩。學會分析，在共軍高階將領遭整肅與美國中情局（CIA）發布招募影片的雙重效應下，中共為防範一線飛行員「叛逃」，可能於兩會期間全面停飛並加強政治教育，而持續在台海周邊逗留的共艦，實質上已構成一道防止戰機叛逃的防空攔截網。

社團法人安全台灣學會今天舉辦十五五系列座談「中共國防預算與軍事支出」，並針對近日中共軍機擾台次數銳減提出會論。

「停機不停艦」的異常現象 戳破善意推論

近期外界針對共機擾台數量銳減，多推測為中共因應召開「兩會」維穩至上、為3月底的「川習會」鋪陳善意，或是考量立法院即將審議國防特別條例而降低需求等因素。然而，安全臺灣學會觀察到一個極為特殊的現象：共機雖然停止侵擾，但共艦卻依然每日出沒於台灣四周海域，且固定維持在6艘的數量。

學會表示，若中共純粹是考量上述因素而意圖在台海周邊降溫，共軍機艦理應同步減少。過去在釋出善意或局勢緩和時，共艦數量曾降至2到3艘，但此次卻始終維持固定的6艘駐留，顯見「釋放善意」的說法並不能完全解釋當前的軍事部署。

軍紀委擴權引發不滿 CIA招募影片挑動敏感神經

安全臺灣學會透過文件梳理出近期共軍內部的連串動盪。去年10月23日，軍紀委張升民接任中央軍委副主席，顯示習近平刻意擴張軍紀委系統在軍中的影響力，將其作為整肅軍隊的主要工具；緊接著在今年1月，張又俠未出席重要會議並遭證實拘留，此舉對軍心士氣勢必造成衝擊。

更關鍵的是，今年2月12日，美國CIA發布影片公開招募解放軍軍官提供情報；自2月28日起，台灣周邊空域便連續十天以上無偵獲共機。學會研判，保防系統權力過度膨脹導致軍中怨聲載道，加上CIA刻意釋出的招募影片，必然讓軍紀委系統提高警覺，進而加強監視官兵。

共艦部署等同「防空網」 嚴防一線飛行員叛逃

安全臺灣學會進一步分析指出，相較於水面作戰艦艇動輒一、兩百人，且有艦長與政委互相牽制，叛逃難度極高；戰機的去留往往僅取決於飛行員個人的決定，叛逃可能性相對較高。

「在無法確保絕對安全，且中央正召開兩會之際，停止任何可能出差錯的行動，是確保絕對安全的方法」，學會人員強調，中共停止共機活動的同時卻維持固定數量的共艦駐留，其背後目的極可能是為了防範共機叛逃台灣。眾所皆知，水面作戰艦具備防空作戰能力，共艦環繞台灣周邊等同建立了一道防空網，可隨時攔截包括共機在內的任何空中目標。

針對此一局勢，安全臺灣學會也呼籲我國相關國安與情報單位，在推論近日無共機擾台的原因時，應密切觀察共軍航空兵部隊內部近日是否明顯暫停日常演訓，並大幅增加「政治教育課程」，以此釐清台海周邊無共機卻有共艦背後的真實原因。

