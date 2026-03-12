離開新北市府要做什麼？ 侯友宜：與社工並肩作戰

新北市長侯友宜出席「績優社工及社政人員表揚典禮」，提到離開新北市之後，願意跟社工一起並肩作戰。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜8年任期將在今年底卸任，今天他出席「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」表示，有人問他離開新北市要做什麼？他說，如果有機會，願意跟社工一起並肩作戰，不管用什麼身分，他都願意，關懷弱勢、照顧需要被幫忙的人，發揮正義的力量，讓新北市、台灣更好。語畢，台下響起熱烈掌聲。

侯友宜致詞指出，大家都知道他是警察出身，警察也是社會工作的一環，社會安全網不能只是社工、社政一肩扛起，社工經常電話一來就要出動，進到又髒、又亂、又臭的地方，幫忙需要的人，就像他當年幫忙被害者一樣。

他說，2011年到新北市擔任副市長，督導社會局業務，成立高風險家庭管理中心，強化社會安全網，不管是兒少、家暴、兒虐或突發狀況等，多年來發現社會安全網照顧更加多元、挑戰更高，每個人都是社工、社政人員，不應該把所有工作都丟給第一線夥伴，大家是一個團隊。

侯友宜談到，很多人對社工跟社政不了解，質疑「你明明就可以做到，為什麼做不到？」他說，「換你來做做看，看你做不做得到？一定做不到」。因為很多狀況千變萬化，你關心的對象不是付出愛心就會有用，還要想盡方法找更多資源，在第一時間去幫助他，「永遠沒有100分，不要做了99分，就拿少掉的1分來批評社工跟社政人員。」

侯友宜回想，當年辦案參與槍戰的時候，很多人坐在辦公室，質疑「你為什麼1槍不會打到他的手或腳？」當兵都有教導打靶要領，但是他參加過30幾場槍戰，從未穿過防彈衣，1槍來了就打了，歹徒還在跑，哪有那麼精準能夠打到手和腳？

他勉勵社工，只要盡心盡力、付出愛心，看到個案成長跟茁壯就好，「我當然希望100分，我們做不到」，需要更多人體諒、關懷社工和社政人員，不要每次發生事情時就是批評，挑一些不了解的方向來指責大家，也期許社工和社政人員莫忘初心，看到個案不斷改變、回歸社會，一切辛苦都值得。

