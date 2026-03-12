為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨北市中山大同初選落馬 李立聖承諾持續投入公共事務

    2026/03/12 12:16 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨公布黨內中山大同市議員初選民調結果，新人李立聖落馬。（翻攝自李立聖臉書）

    民進黨公布黨內中山大同市議員初選民調結果，新人李立聖落馬。（翻攝自李立聖臉書）

    民進黨今（12）公布黨內中山大同市議員初選民調結果，除現任議員顏若芳及林亮君，新人朱政騏、林子揚也通過初選；李立聖與賴俊翰落馬。李立聖發文表示，沒有通過提名心裡有失落，也有遺憾；不過仍誠摯恭喜此次獲得提名的候選人。他承諾，仍然會繼續關注中山大同、持續投入公共事務，繼續為他所在乎的價值努力。

    李立聖說，心裡當然有失落，也有遺憾。這段時間，他一步一腳印走進中山、大同的街頭巷弄，站路口、掃市場、跑行程、拜訪地方、爭取每一次讓大家認識他的機會。「對我而言，這不只是一場選舉，更是一段真誠靠近這片土地、靠近人民的過程。雖然這次的結果不如預期，但我沒有白走這一段路。一路上，我看見很多溫暖，也收下很多鼓勵。每一次握手、每一句加油、每一份願意幫我接電話、替我拉票、替我分享的心意，我都記在心裡，真心感謝。」

    文中也誠摯恭喜此次獲得提名的候選人。初選競爭雖然激烈，但大家都是為了共同的理念與這座城市的未來而努力。也期盼未來，民進黨能夠團結一致，在中山大同繼續爭取市民的認同與支持。「謝謝所有支持立聖的朋友。」此外，他也感謝在街頭替他加油的人，謝謝願意把時間留給他的鄉親，謝謝陪他一起努力的團隊、家人、親友，以及一路上給予幫助與提點的每一位前輩。

    他寫道，「我是一位聽障者，也是一名社會工作師。這次參與初選，對我來說，從來不只是為了我自己，而是希望讓更多人的聲音能被聽見，讓身障者、弱勢者、長輩、照顧者，以及每一位在生活中努力前行的人，都能在公共事務裡被真正看見。」

    他表示，選舉有勝負，但關心這座城市、關心人民生活，不能因為一次結果就停止。「這次沒有走到最後，不代表我會停下來。未來，我仍然會繼續關注中山大同、持續投入公共事務，繼續為我所在乎的價值努力。謝謝大家曾經相信我、支持我、陪我走過這一段路。這份情，我會記得；這份責任，我也不會放下。」

