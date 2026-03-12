赴反恐訓練中心植樹 賴清德讚宜蘭縣長參選人林國漳「微森林」是好政見

賴清德總統出席「原地扎根‧韌性森活」植樹活動。（記者周敏鴻攝）

賴清德總統今（12）日上午率同五院代表前往位於桃園市新屋區的內政部警政署反恐訓練中心，參加「原地扎根‧韌性森活」植樹活動，種下光蠟樹等台灣原生樹種；賴清德說，植樹能營造綠帶，為這一片土地帶來穩定的力量，參選宜蘭縣長的律師林國漳（民進黨提名），提出「微森林、花園城鄉」的政見，極具前瞻性，希望各縣市長候選人不分黨派，也能提出類似的好政見。

賴清德表示，林國漳的政見指出要花8年時間，結合地方、中央資源共20億元，達到造樹百萬棵的目標，讓宜蘭縣鑲嵌入300座的都市微森林，甚至成為花園城鄉，他鼓勵各縣市長候選人都能提出類似政見，並依據自己規劃的都市微森林藍圖，共同營造綠帶。

「未來我會在總統府的氣候變遷委員會，推動都市林成為國家級的調適計畫。」賴清德說，中央、地方攜手，邀請專家、學者、民間團體共襄盛舉，落實適地適種、長效養護，並建立專業且長久的維護制度。

賴清德強調，政府持續推動全民行動方案，將森林納入淨零策略，推動自然碳匯的管理、盤查，期能讓每片森林都能發揮減碳的效果，未來要結合企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理的綜合指標）與國際TNFD（台灣企業量身打造的自然相關財務資訊揭露指引）標準，推動企業在地認養，以公私協力方式，引導民間資金投入綠色管家體系，成為留給下一代最堅實的防護網。

賴清德總統（前左）參加「原地扎根‧韌性森活」植樹活動，與小朋友一起種下光蠟樹。（記者周敏鴻攝）

