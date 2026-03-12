胡志強等人宣布唯一支持江啟臣 楊瓊瓔老神在在走自己的路

面對黨內大老等宣布唯一支持江啟臣，楊瓊瓔表示，尊重每一位的想法，也感謝所有前輩的指導跟支持，強調還是會維持自己的步調，爭取市民的同意。（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆爭取國民黨提名參選台中市長，前台中市長胡志強及前台中縣之廖了以等今天舉辦茶敘，宣布唯一支持江啟臣，楊瓊瓔對此回應指出，她尊重每一位的想法，也感謝所有前輩的指導跟支持，強調還是會維持自己的步調，爭取市民的同意，將其理念及對台中市的規劃向鄉親報告。

前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以及前台中縣議長林敏霖等今天舉辦茶敘活動，宣布唯一支持江啟臣，使得國民黨台中市長選舉的「姐弟之爭」更形白熱化。

楊瓊瓔今天參加豐原的植樹活動，面對媒體採訪時，她回應指出，台中市是一個民主多元的社會，她尊重每一位的想法，同時也感謝所有前輩的指導跟支持，維護台中及建設台中，美麗幸福的台中在盧秀燕市長領軍的優質團隊執政下，我們必需團結合作，繼續延續這個幸福。

楊瓊瓔說，她也非常感謝她的支持者，支持者認為在短短的時間內需爭取更多市民的支持，所以她將舉辦2場萬人挺瓔的活動，目標就是「市民最大，市民做主」。

楊瓊瓔強調，尊重每位市民是目前最基層的聲音，她長期在基層走動在地方服務，每天都一步一腳印，未來還是會維持自己的步調，爭取市民的同意，將其理念及對台中市的規劃向鄉親報告；至於萬人挺瓔造勢活動是否會有神秘嘉賓？楊瓊瓔則要大家「拭目以待」。

