為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    胡志強等人宣布唯一支持江啟臣 楊瓊瓔老神在在走自己的路

    2026/03/12 13:38 記者歐素美／台中報導
    面對黨內大老等宣布唯一支持江啟臣，楊瓊瓔表示，尊重每一位的想法，也感謝所有前輩的指導跟支持，強調還是會維持自己的步調，爭取市民的同意。（記者歐素美攝）

    面對黨內大老等宣布唯一支持江啟臣，楊瓊瓔表示，尊重每一位的想法，也感謝所有前輩的指導跟支持，強調還是會維持自己的步調，爭取市民的同意。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆爭取國民黨提名參選台中市長，前台中市長胡志強及前台中縣之廖了以等今天舉辦茶敘，宣布唯一支持江啟臣，楊瓊瓔對此回應指出，她尊重每一位的想法，也感謝所有前輩的指導跟支持，強調還是會維持自己的步調，爭取市民的同意，將其理念及對台中市的規劃向鄉親報告。

    前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以及前台中縣議長林敏霖等今天舉辦茶敘活動，宣布唯一支持江啟臣，使得國民黨台中市長選舉的「姐弟之爭」更形白熱化。

    楊瓊瓔今天參加豐原的植樹活動，面對媒體採訪時，她回應指出，台中市是一個民主多元的社會，她尊重每一位的想法，同時也感謝所有前輩的指導跟支持，維護台中及建設台中，美麗幸福的台中在盧秀燕市長領軍的優質團隊執政下，我們必需團結合作，繼續延續這個幸福。

    楊瓊瓔說，她也非常感謝她的支持者，支持者認為在短短的時間內需爭取更多市民的支持，所以她將舉辦2場萬人挺瓔的活動，目標就是「市民最大，市民做主」。

    楊瓊瓔強調，尊重每位市民是目前最基層的聲音，她長期在基層走動在地方服務，每天都一步一腳印，未來還是會維持自己的步調，爭取市民的同意，將其理念及對台中市的規劃向鄉親報告；至於萬人挺瓔造勢活動是否會有神秘嘉賓？楊瓊瓔則要大家「拭目以待」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播