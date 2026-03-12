為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨中山大同初選出線 林子揚：帶回中央10年經驗服務地方

    2026/03/12 11:47 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨公布黨內中山大同市議員初選民調結果，新人林子揚通過初選。（記者董冠怡攝）

    民進黨公布黨內中山大同市議員初選民調結果，新人林子揚通過初選。（記者董冠怡攝）

    民進黨今（12）公布黨內中山大同市議員初選民調結果，除現任議員顏若芳及林亮君，新人林子揚、朱政騏也通過初選。林子揚發布臉書表示感謝，也提到初選通過不是終點，而是責任的開始，將會用過去在中央10年經歷，把好的政策與視野帶回台北、帶回中山大同。

    林子揚發文說道，初選民調結果出來了，心情只有感謝二字。這段時間，從清晨的市場、傍晚的路口，到一通通晚上的電話民調，很多朋友告訴他：「有接到電話，我有支持你。」每一句簡單的回應，都是繼續往前走的力量。

    林子揚說，謝謝中山、大同的鄉親願意給他這個機會，讓一個在中央歷練、也在地方努力學習的人，可以代表大家往下一步前進。這不是他一個人的勝利，而是所有一路一起打拚的志工朋友、里長前輩、以及願意接起電話說出「支持林子揚」的每一位市民朋友，一起完成的成果。

    他提到，另外也要特別感謝這段時間願意站出來支持前輩與朋友們，從地方到中央、跨越不同世代與領域，大家給他的鼓勵都記在心裡。

    他最後表示，初選通過，不是終點，而是責任的開始。接下來的每一步，都會更加努力，用過去在中央十年的歷練，把好的政策、好的視野帶回台北、帶回中山大同，讓這座城市不只延續歷史，也能迎向新的未來。

    民進黨今（12）公布黨內中山大同市議員初選民調結果，除現任議員顏若芳及林亮君，新人林子揚、朱政騏也通過初選。（翻攝自林子揚臉書）

    民進黨今（12）公布黨內中山大同市議員初選民調結果，除現任議員顏若芳及林亮君，新人林子揚、朱政騏也通過初選。（翻攝自林子揚臉書）

