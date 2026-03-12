紅派大老都來支持江啟臣了！胡志強：兌現八年前承諾唯一支持江啟臣

國民黨紅黑派整合成功，共同支持江啟臣選中市長。（記者廖耀東攝）

國民黨台中市長民調將在3月25日至3月31日當中進行，多位國民黨紅派老大今天號召多位包括黑派立委顏寬恒等黨員舉行唯一支持立法院副院長江啟臣參選台中市長，前台中市長胡志強今天也受邀的行列內，胡志強表示，8年前，他曾懇求江啟臣出來，雖然最後江輸給盧秀燕0.6%，但江不但有風度的退讓，還擔任市長盧秀燕的競選主委，他承諾8年後會支持江，八年過去了，他遵守承諾，站出來唯一支持江啟臣。

紅派的前台中縣長廖了以及前台中縣議長林敏霖兩人今天在台中市北屯舉辦唯一支持江啟臣的記者會，參加的人還有除了國民黨紅派的政治人物，如前台中市議長張清堂、還有黑派代表的立委顏寬恒，而盧秀燕的子弟兵黃健豪、羅廷瑋及廖瑋翔及市議員吳瓊華等人都出席表態支持，連民眾黨的秘書長周榆修都來參加。

胡志強表示， 8年前，他曾懇求江啟臣出來選，雖然他民調輸盧秀燕0.6%，江啟臣就表示願意退，但他覺得不夠，便與妻子拜訪江啟臣，向江啟臣提建議，為江啟臣退出表示感動，但光是退不夠，還是要進，就是要進入盧秀燕的競選團隊，因為不曉得能不能贏。

胡志強指出，他跟江啟臣表示，江還年輕，盧秀燕最多只能擔任8年市長，他承諾一定8年後，一定會支持江啟臣當市長，而江不但進入盧秀燕的競選總部， 也成為盧的競選總部主委。

胡志強表示，8年了，盧秀燕做的比他好，他相信江啟臣選上台中市長，也一定比任何前任都好。

前台中市長胡志強表示唯一支持江啟臣。（記者蘇金鳳攝）

