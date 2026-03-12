為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨前發言人鄧凱勛登記板橋議員初選 楊智伃讚：呼應李四川務實風格

    2026/03/12 11:43 記者黃子暘／新北報導
    新北市第五選區（板橋）擬參選人鄧凱勛偕台北市松山信義區市議員擬參選人楊智伃等人前往新北市黨部登記參加初選。（記者黃子暘攝）

    新北市第五選區（板橋）擬參選人鄧凱勛偕台北市松山信義區市議員擬參選人楊智伃等人前往新北市黨部登記參加初選。（記者黃子暘攝）

    國民黨新北市黨部啟動市議員初選登記，今（12）日是登記最後一天，國民黨前發言人、新北市第五選區（板橋）擬參選人鄧凱勛偕台北市松山信義區市議員擬參選人楊智伃等人前往登記。鄧凱勛說，他參與公共事務10年，有地方基層助理、國會幕僚、國民黨青年團執行長的歷練，他會積極傳達青年市民的想法與需求給國民黨新北市長參選人李四川。楊智伃表示，鄧凱勛是踏實行動派、魄力執行者、勇敢實踐家，能呼應李四川拿起鐵錘做實事的務實風格。

    鄧凱勛指出，他珍惜為大家拚命、為正義發聲的機會，這也是他從政的初衷，他積極參與反罷免、疾呼青年世代在意的議題、在台北地方檢察署日以繼夜守候、一場場記者會替大眾監督納稅錢的運用等，直到昨日也還在為此出庭，但從不畏懼，在青年團歷練，他了解年輕世代的痛苦、期待，因此爭取參選，盼創板橋繁華新高度。

    鄧凱勛也提出政見，他說，將致力在前市長朱立倫、市長侯友宜打下的基礎之上再強化板橋交通，也力拚打造跨齡樂活環境，包括建置公托公幼、解決青年租屋與就業煩惱、滿足長輩建設需求；他也會根據過往服務青年世代的經驗，將青年心聲傳遞給李四川，在跨世代議題分進合擊，板橋是他母親、外婆的故鄉，他是藍營板橋選區最年輕的擬參選人，請選民支持。

    楊智伃表示，鄧凱勛踏實、有魄力、勇敢，李四川是新北最強母雞，二人務實風格相互呼應，相信鄧會做李四川最強麥克風手，為李四川抵抗謠言，也會是板橋最強發言人。

    同樣為國民黨發言體系出身的第十一選區擬參選人蕭敬嚴過往政論節目發言觸怒藍委徐巧芯等人，徐更嗆聲怎麼不參加民進黨初選；鄧凱勛被問及此事時評論，相信市民眼睛雪亮，會做出最好選擇。

    新北市第五選區（板橋）擬參選人鄧凱勛偕台北市松山信義區市議員擬參選人楊智伃等人前往新北市黨部登記參加初選。（記者黃子暘攝）

    新北市第五選區（板橋）擬參選人鄧凱勛偕台北市松山信義區市議員擬參選人楊智伃等人前往新北市黨部登記參加初選。（記者黃子暘攝）

