中共將訂「民族團結法」馬依翔：鎮壓藏疆手法全面內地化

台灣基進秘書長馬依翔。（記者陳治程攝）

中國國家主席習近平2017年曾拋出「鑄牢中華民族共同體意識」願景，而這項願景即將在今年北京人大審議的「民族團結進步促進法」實現，將愛國、促統意識正式法理化並規範懲罰，對此，台灣基進秘書長馬依翔批評，該法處罰標準模糊，不只加強控制中國人民意識形態、對我長臂管轄，更將對西藏、新疆的鎮壓手法推行至全中國，令國際反感。

台灣基進秘書長馬依翔今（12）日指出，當外界多討論中國「民族團結進步促進法」調整少數民族政策並為境外長臂管轄創造法理基礎，他更認為該法同時也是中國對民間社會的強化控制。該法雖名為「民族團結」，實際上卻處處強調「堅定對中國共產黨的認同」。

請繼續往下閱讀...

馬進一步說明，該法在「破壞民族團結進步」的定義過於模糊。他舉例，中國民間論壇對近代歷史的詮釋，存在強調外來衝擊與階級鬥爭的「1840史觀」，以及承認漢族亡國、警惕民族菁英叛變的「1644史觀」。未來中國只要認定特定史觀「破壞民族團結」，就能藉此懲罰人民，「模糊的處罰標準為法治國家所不容，在中國卻是威嚇人民的懸頂之劍」。

馬依翔強調，「民族團結進步促進法」象徵中國將鎮壓西藏、新疆地區的手法徹底「內地化」，由於該法關鍵詞「鑄牢中華民族共同體意識」首用於西藏治理，而中國據此以寄宿學校系統、普通話為主的語言政策及「藏傳佛教中國化」等措施徹底重塑藏人文化環境，已遭國際人權組織批評為「文化滅絕」。

此外，該法還規定父母有義務教育子女「愛黨」。中國過去在新疆推行「結對認親」，讓110萬共產黨幹部入住維吾爾家庭全面監控，現在將家長監護「愛黨義務」入法，顯然是結對認親的內地版。

馬依翔直言，北京無論訂什麼法都無法改變國際社會對中國跨境長臂管轄的反感。中國以「民族團結」之名，將模糊的意識形態刑罰化，實為黨國強化對社會的控制與鎮壓，首先受習近平新時代社會主義鐵拳重擊，將是中國人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法