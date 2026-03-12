考察松指部 徐巧芯稱非找碴：民代監督釐清卓榮泰包機爭議

立法院外交及國防委員會召委馬文君今天安排考察松指部，參與此行程的國民黨立委徐巧芯表示，並非抱著找碴的心情，而是希望釐清此事。（資料照）

行政院長卓榮泰院長日前赴日本看經典賽，包機從松指部出發，引發在野黨質疑特權，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君今天安排考察松指部。參與此行程的國民黨立委徐巧芯表示，一般認知是不能有民航機停在松指部，大家好奇為何有這樣的例外，並非抱著找碴的心情來的，而是希望釐清此事；雖說是包機，但可能只付了機票錢，或是有用到納稅錢甚至包機的公平性，是否能夠慷華航之慨，民代有監督之責。

徐巧芯表示，民眾關心的是卓榮泰先前到日本去看球使用華航包機的專機到底是什麼樣的一個情況，今天最重要的是考察，所以立委希望能夠去看一下停機坪。我們都知道在松山機場裡分成三塊，包含一般民眾的民航通道，鴻海創辦人郭台銘可能有私人專機的商務通道，另外是這一次卓榮泰的華航包機所停的松指部，松山指揮部的軍機場裡面。

徐巧芯說，一般我們所認知到的是不能有這樣的民航用機去停在松指部，其實也有相關的指引有提到過這件事情，為什麼這次有這樣的例外，我們也很好奇。徐巧調，她今天不是抱著找碴或質詢的心情來的，完全就是希望藉由這樣子的考察來釐清這件事。

對於未先排審軍購條例，徐巧芯解釋，外交及國防委員會召委有國民黨立委馬文君和民進黨立委陳冠廷，馬是負責外交、陳是負責國防，這週和下週是馬先排案，所以國防相關部分是由陳冠廷來做安排的，相信在下一個禮拜輪到陳冠廷應該會做相對的排案，國民黨立委也會負責任的去做審查。

徐巧芯也說，可能大家對這個程序和流程上面有誤會，因為這週國防部長顧立雄等人正在積極的拜會各個黨團，所以她認為應該是先和各個黨團拜會完畢之後再來安排軍購審查，那會是比較妥當的，就讓各黨團的幹部都能夠先了解接下來的審查，也讓國防部有充分說明的機會，大家再進到審查的階段會比較有共識。

對於前駐日代表謝長廷聲援卓榮泰，認為此包機安排有維安等考量，對此，徐表示，她尊重謝長廷大使的聲援，但立委的角色和謝長廷並不一樣，身為民意代表本來就有監督職責，所有的事情或許在謝長廷的眼中是放大了，但是有用到納稅錢甚至包機的公平性，是否能夠慷華航之慨，雖是說包機，但可能只付了機票錢。所以行政或是大使有他們的角度，但民代也有我們的角色。

