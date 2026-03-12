為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨初選》萬老師推薦qn是具戰鬥力非典議員 呼籲支持黃瓊慧連任

    2026/03/12 11:31 記者謝武雄／桃園報導
    民進黨立委郭昱晴（右）今早陪同衝刺下屆議員選舉黨內初選的桃園市議員黃瓊慧（左）在路口拜票，兩位民代顏值高，吸引不少民眾上前打招呼、加油。（圖由桃園市議員黃瓊慧提供）

    民進黨立委郭昱晴（右）今早陪同衝刺下屆議員選舉黨內初選的桃園市議員黃瓊慧（左）在路口拜票，兩位民代顏值高，吸引不少民眾上前打招呼、加油。（圖由桃園市議員黃瓊慧提供）

    民進黨桃園市議員初選民調將於16日展開，立委郭昱晴今早陪同桃園區市議員、「鄉民女神qn」黃瓊慧在後站的桃鶯路與建國路口向民眾拜票；郭昱晴說，黃瓊慧勇於揭露案件、監督市政，雖遭攻擊仍不畏壓力地持續為民發聲，是少見的「非典型議員」，桃園需要這樣有戰鬥力的民意代表為市民把關，因此全力支持黃瓊慧爭取連任。

    由於郭昱晴在電視影集麻辣鮮師中主演萬老師角色、黃瓊慧更是ppt的鄉民女神，兩位極具顏值的民意代表站在街頭，吸引不少民眾上前打招呼，也有汽車族開車通過時放下車窗，伸出大拇指比「讚」。

    郭昱晴表示，黃瓊慧是戰力強勁的議員，不論在社群空戰、議題監督或地方建設爭取上都非常積極，兩人曾多次合作召開記者會、地方會勘及辦理動保活動，每次都能看到黃瓊慧與民眾互動時的真誠與用心，是用心耕耘地方的好議員。

    黃瓊慧感謝郭昱晴一早陪同站路口力挺，為她在初選民調前加油打氣，也盼持續獲得市民支持，爭取連任成功，繼續為桃園打拚。

