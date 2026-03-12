自曝國台辦重陽節看望父母 李貞秀：他們被共產黨照顧得很好

民眾黨中配立委李貞秀今天上午接受中廣新聞網節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍、戶籍爭議延燒，李貞秀今天表示，她唯一效忠中華民國，今天是中華民國台灣給她這個機會，她嫁來台灣30幾年，去年國台辦利用重陽節看望她的父母，她也跟媽媽說，「是因為台灣人給我這個機會，現在大陸才看到你們說知道要關心你們」；她也提到，自己很少回娘家，父母自己過得很好，「我常常講說我的父母在大陸也被共產黨照顧得很好」。

李貞秀上午接受中廣新聞網節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，她表示，若政府認為陸配是外國人，權益就應該完全比照外國人。外國人的入籍是4年、陸配則要6年，不能給任何限制時，說陸配是兩岸人民，跟外國人不一樣；但給權益時，要比照外國人，應該所有事情要有一套標準。

李貞秀說，她跟朋友私下說，蔡英文時代的政務官、幕僚其實蠻有高度，很會政治應對也好，就像柯文哲講的，賴清德身邊沒有人了嗎？怎麼會沒有一個比較聰明的人來告訴他「你這樣做是不對的」，這樣做是沒有良心、沒有高度的，會讓賴真的沒辦法連任。

談及兩岸如何避免戰爭衝突風險，李貞秀表示，最近看中東戰火，兩岸老百姓應該更擔心未來萬一有什麼衝突的話，戰場是在台灣，更應守護、追求和平，跟對岸喊話；在對等條件下，多互相了解、溝通，多一些諒解，這樣才不會有衝突。賴政府上台若持續升高對立，對兩岸都不是好事，她也希望大陸當局有其智慧，把軍演的錢省下來或做實質讓利。

李貞秀提到，對岸很多人跑來罵她是「綠配」，已經完全心向台灣，但對她個人來講，「我一直講說唯一效忠中華民國」，她甚至跟家人說，今天是中華民國台灣給她這個機會，她嫁來台灣30幾年，「去年其實當地的國台辦利用重陽節去看望她的爸爸媽媽」，並指國台辦很聰明，這是對全市台胞家屬、老人家正常的關心。

她說，自己跟媽媽講「你看，是因為台灣人給我這個機會，現在大陸才看到你們說知道要關心你們，不然我嫁來台灣30幾年，也沒人理你們啊！」這榮耀是台灣人給她的，是中華民國政經體制給她的。

主持人詢問，接下來若回去探親是否會有困難，是否擔心被綠營質疑帶什麼情資？李貞秀表示，她算是比較少回娘家的陸配，以前還沒拿到台灣身分證時，要固定往返，後來拿到台灣身分證後，她又在鴻海工作，加上生很多小孩，幾乎就比較少回去，在她創業辛苦時，最長有13年都沒回娘家。

李貞秀表示，父母那代的人還是比較重男輕女，認為女生嫁出去，就是把自己的家顧好，要她不要浪費錢，他們自己也過得很好，「我常常講說我的父母在大陸也被共產黨照顧得很好」，就像館長最近也在倡導、國民黨主席鄭麗文也講，民眾黨的理念一直都很好，公開透明，「我有什麼好擔心的？」

李貞秀說，她去中國的話，一定所有媒體都在盯吧？那就是很坦蕩，反而應該說「我是大陸的女兒、台灣小孩的媽媽」，其實兩岸應該多溝通交流，這是兩岸和平最好的展現，民眾黨打出一張很好的牌，這本來是正常對緩和兩岸關係是很有好處的，可是執政黨不會出招，就把一手好牌打爛。

