植樹節 何欣純合體陳俞融贈樹苗 「種下對土地的責任與下一代的希望」

何欣純合體陳俞融推出「欣欣向融」植樹贈樹苗活動，獲民眾支持。（圖：陳俞融提供）

今天是植樹節，民進黨台中市長參選人、立委何欣純與台中北區市議員陳俞融合體，推「欣欣向融」贈送樹苗活動，吸引數百人領取，何欣純說，植樹節不僅種樹，更是種下對土地的責任與下一代的希望，若有機會入主台中市府，將借鏡中興大學推動「植栽療癒」的經驗，讓植栽成為長者照護、青年紓壓與生命教育的一部分，讓城市「欣欣向榮」。

陳俞融今在服務處舉辦免費贈送樹苗活動，現場準備山櫻花、桂花、黃梔子等逾千株樹苗，吸引大批民眾排隊領取，何欣純也在活動驚喜現身跟民眾互動，「欣欣向融」合體，現場民眾高呼「凍蒜」，氣氛熱絡。

何欣純說，「前人種樹，後人乘涼」代表的是環境傳承的精神，植樹節不只是種下一棵樹，更是種下對土地的責任與對下一代的希望；她另說，樹木對環境有益，近年深受年輕人喜愛的多肉植物、小盆栽，具有療癒身心、舒緩壓力的效果，「綠色植栽」不僅能改善景觀，更能與心理健康結合，成為陪伴不同世代的重要力量。

何欣純說，未來若有機會入主市府，將借鏡中興大學推動「植栽療癒」的經驗，把綠意帶入辦公空間、學校及社區關懷據點，讓植栽成為長者照護、青年紓壓與生命教育的一部分，讓城市治理不只重視建設，也重視市民身心靈的健康，讓台中「欣欣向榮」。

陳俞融也說，「一人一樹種希望、綠色台中更閃亮」，環保不是口號，是需要大家共同實踐的行動，植樹節大家一起種下為地球盡心力的希望，台中市長盧秀燕說要減少台中空污，8年來卻做不到，就改換「何欣純市長」來完成。

