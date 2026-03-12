為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川哥強勢相挺！赴龍潭陪同議員參選人張贊聞掃街拚民調 展現最強母雞氣勢

    2026/03/12 11:09 記者李容萍／桃園報導
    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    下屆桃園市議員選舉民進黨初選民調將於3月16至22日進行，龍潭區有新人張贊聞挑戰現任議員張肇良，繼張肇良昨邀台南市長參選人陳亭妃陪同車隊掃街，被視為下屆桃園市長熱門人選的立委「川哥」王義川，今（12）日一早陪同張贊聞前往龍潭信仰中心龍元宮上香祈福，接著車隊掃街，展現「最強母雞」的氣勢，力拚將年輕世代送進議會，而陳亭妃、王義川相繼現身龍潭區，也讓這區的初選增添了「市長級」的選戰話題。

    王義川表示，張贊聞是民進黨龍潭區新生代參選人，主打「讓年輕的來！」與他期盼為桃園市注入新血、擴大綠營基層版圖的理念不謀而合。

    張贊聞說，非常感謝「川哥」在百忙之中，甚至在自身也面臨激烈政治競爭的時刻，還願意撥空來到龍潭拉抬新人，「川哥」在立法院與政論節目上論述清晰、戰力滿點，一直是他學習的榜樣，未來若有機會進入議會，一定會秉持這股敢戰、敢言的精神，為龍潭鄉親強力監督市政、爭取建設。

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    被視為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川（右），今早陪同桃市議員黨內初選龍潭區市議員參選人張贊聞（左）車隊掃街拜票。（記者李容萍攝）

    熱門推播