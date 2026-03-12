藍營初選爭議 徐巧芯：「唯一不支持蕭敬嚴」是汐止最好的選擇

國民黨立委徐巧芯。（資料照，記者田裕華攝）

前國民黨發言人蕭敬嚴將投入參選新北市汐止金山萬里選區市議員，國民黨立委徐巧芯昨（11）日在臉書發文表態「唯一不支持蕭敬嚴」。徐巧芯今受訪說，現在還在初選階段，蕭敬嚴目前還不是國民黨提名的候選人，「沒有所謂分裂的問題」；基於蕭敬嚴過去多次攻擊黨內同志，她認為「唯一不支持蕭敬嚴是我們汐止民眾最好的選擇」。

徐巧芯表示，這次看到黨內有非常多優秀的年輕人要出來參選，有發揮的機會是一件好事，但在所有的議員人選裡，她唯一不支持的是蕭敬嚴，「我再講一次，唯一不支持的一位是蕭敬嚴」。

徐巧芯說，她是「有所本」的，因為去年大惡罷期間國民黨相當的團結，「唯一一位跟著『惡罷』唱和、起舞，甚至挺罷免的只有蕭敬嚴」，選舉當然是每一個人的權利，但如果蕭敬嚴是無黨籍身分參選或是加入民進黨去參選，那她個人一點意見都沒有，作為公眾人物當然有被批評的雅量。

徐巧芯說，但她不解為什麼在這個時刻，蕭敬嚴是要爭取用國民黨的黨籍來參選。他說過很多不實的謠言，譬如在大罷免前後說「葉元之是小丑」，民眾黨主席黃國昌一定很希望葉元之被罷免，但這個事情從來就不是事實，黃國昌一直以來在藍白合的立場之下，對所有國民黨遭受到惡罷的立委都非常的支持，也對葉元之有很多的協助，那怎麼會說造謠說黃國昌很希望能夠罷免葉元之？

徐巧芯認為，蕭敬嚴在最後關頭給自己的黨內同志，在這種毫無道理的罷免活動裡面一記重擊，蕭如果真的這麼不喜歡國民黨，可以選擇像很多人脫黨或用無黨籍身分，選擇用民進黨身分去競選，那也是蕭選舉的權利。

徐巧芯表示，綜合以上，蕭敬嚴長期在運營的媒體上面附和名嘴，甚至像民進黨立委王定宇等爭議性的政治人物，配合他們去炒作新聞攻擊自己人，被攻擊者不計其數。或許蕭因為前主席朱立倫案被檢舉，但其實蕭攻擊的對象包含是她、葉元之、羅智強、涂權吉、李彥秀，甚至台東縣長饒慶鈴等一大串名單。

徐巧芯說：「我們今天支持一個議員出來，不要求他凡事都要跟著黨一起走，因為在黨內大家還是有很多不同的發言空間，可當你長期訕笑嘲諷，不時的傳遞謠言去傷害跟攻擊黨內同志的時候，這樣的人是否還值得大家支持？適合擔任國民黨籍的議員？我個人是非常不苟同的。」

徐巧芯說，她現在表達，是因為目前在初選的階段，她可以支持某一個人，也可以表達不支持某一個人，因為蕭敬嚴目前還並不是國民黨正式提名的候選人，這也沒有所謂的分裂或是炮口沒有一致對外的問題。如果民眾真的選擇了蕭敬嚴，蕭敬嚴順利出線的話，那她基於整個國民黨的團結、該做到的義務，該替國民黨一起增加席次的部分，她也會一起來做。

徐巧芯說，不過因為現在在初選階段，所以民眾、黨員和支持者是有選擇的，基於這個選擇之下，她會認為，「唯一不支持蕭敬嚴是我們汐止民眾最好的選擇」。

