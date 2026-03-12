李四川拜會侯友宜、劉和然請益 侯：談市政發展願景

國民黨新北市長參選人李四川（中）獲提名後，拜會新北市長侯友宜（右）與新北市副市長劉和然（左）。（擷取自李四川臉書）

國民黨中常會昨天（11日）通過提名前台北市副市長李四川參選2026年新北市長，李四川今天也在臉書貼出拜會新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然的3人合照，感性表示「來日方長，要談的還有許多」。對此，侯友宜今天說，彼此聊了很多市政發展和願景，期待新北更加進步。

侯友宜今天上午出席「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」，被問及昨天3人會談的內容，侯友宜表示，彼此都是老同事，李四川對新北市也不陌生，雖然有一段時間不在新北市，所以他們針對這段時間的市政發展跟願景聊了很多，期待大家一起拚，讓新北市更加進步。

此外，媒體詢問，李四川的新北競選團隊已經就位，是否出借「秘密武器」或市府人員加入？

侯友宜回應，尊重李四川邀請的團隊，所有人員的名單，一切尊重李四川團隊公布。

新北市長侯友宜表示，他和國民黨新北市長參選人李四川聊了很多市政發展和願景，希望新北更加進步。（記者賴筱桐攝）

