協商前拒訪、之後猛謝韓國瑜 李貞秀態度反差引網怒

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜11日下午召集朝野協商；上午出席內政委員會召委選舉時面對媒體詢問意見，低調不受訪。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，立法院昨舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出李貞秀受訪時的態度，相比黨團協商前的拒絕受訪態度，讓許多網友感到憤怒。

民眾黨中配立委李貞秀資格爭議延燒，立法院長韓國瑜11日下午召集朝野協商，上午出席內政委員會召委選舉時面對媒體詢問意見低調不受訪。臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出李貞秀受訪時的影片，影片中李貞秀表示「很感謝，很感謝，因為就是很感謝院長，就是作為大家長一直堅持行政中立，然後維護立法院的尊嚴。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「行政中立個屁！卻不顧臺灣人的尊嚴！無恥！」、「只有中國人會用這種方式式欺壓台灣人！爛營配合真的很雜碎！」、「酒空有中立？中立個屁」、「當法律的問題拿來協商就是奇怪的事情，破壞憲政體制，終要付出代價」、「雙國籍都可以任公職，李慶安現在一定在家搥心肝，當年只要耍賴、死皮賴臉堅持住就不用辭立委了」、「這是一個立法院長護航就可以過的事？如果這樣以後參政的人還需要放棄國籍嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法