黨產會敗訴 國民黨：證實黨產條例是清算鬥爭

國民黨舊中央黨部。（資料照）

針對最高行政法院就行政院不當黨產處理委員會於民國107年認定現屬「張榮發基金會」的原國民黨中央黨部為「不當取得財產」，並向國民黨追徵11億3972萬餘元，近日判決國民黨勝訴，國民黨文傳會副主委尹乃菁今日受訪表示，這個判決再次證明不當黨產條例原本就是「惡法」。

行政院黨產會行清算之實，清算國民黨黨產，讓國民黨一窮二白，民進黨卻吃香喝辣，她並強調，原中央黨部本來就不是不當黨產，而且買賣當時也還沒有不當黨產條例，也完全按當年法律申報，最高行政院的判決證實過去黨產會及黨產條例就是清算鬥爭，希望未來其他訴訟國民黨也能得到公平正義的審判。

有關外傳被列為不當黨產的「金門縣黨部金沙鎮聯絡處」因未繳訴訟裁判費，國民黨丟失這個近百坪的服務處，黨內認為黨主席鄭麗文與金門縣黨部主委、立委陳玉珍應該各打50大板，尹乃菁澄清，完全沒有這一回事，她並強調，這個訴訟並非鄭麗文上台後才有的事情，完全是外界刻意見縫插針，挑撥問題，就國民黨的立場來說，陳玉珍是國民黨提名的金門縣長參選人，在處理黨產問題以及面對民進黨不公不義的作法，大家態度立場當然一致。

尹乃菁還說，金門縣黨部這塊土地當初是由民眾捐贈興建，由於金門縣原本是戰地狀態，地界鑑界困難，黨產會提出訴訟，國民黨只好採取司法手段因應，但經評估後，不希望再浪費司法資源，因此才不再上訴，接下來國民黨也會編列預算拆除建物。

她強調，面對過去的歷史以及民進黨發動的不公不義清算鬥爭，國民黨向以公正泰然的態度面對，把應該屬於國家的財產還給國家，但在民主時代進入商業程序的買賣，不能被當做清算鬥爭的藉口，相關黨產處理一切依法行事。

此外，針對網路上最近有高中生繪畫鄭麗文的哏圖，遭出鄭麗文支持者出征，媒體詢問國民黨應該呼籲支持者克制？尹乃菁則說，網路世界歡迎大家各種各樣的攻擊、批評與反應，這是活躍的存在，鄭麗文的支持者可能對創作者有不同意見，發出聲音，這是自然的事情，如果做出任何的呼籲訴求，就會有一點像下指導棋，現在年輕人最不喜歡的就是下指導棋，希望在網路世界大家以尊重他人為出發，用同理心看待彼此，所以沒有下指導棋的問題。

至於傳出中華文化總會推動「正名」，擬先更改英文名稱以「Taiwan」（台灣）呈現，尹乃菁呼籲民進黨政府，在建立中國或台灣的論述，永遠不要忘記這塊土地的文化傳承，必須涵蓋大家共同成長的活水資源，如果一再切割，只會更限縮文化傳承的厚度、深度與廣度，她認為這些切割是要遂行窄國、小島文化訴求，對於台灣文化的發展難道真的有利？世界上任何文明都希望傳承可以涵蓋、孕育人類文化的重要土壤，民進黨的操作反而是把台灣限縮在小島文化場域，無法發揮影響力。

有關立法院國民黨團在新會期調整各委員會的成員配置，尹乃菁指出，黨團集體運作當然會有一些策略安排，這是很正常的事，過去立法院正、副院長都是參加國防外交委員會，但接下來的會期要審軍購及重大議題，黨團有黨團的需要，黨中央應黨團的要求與正、副院長進行必要的戰力調整，是自然的安排。

