駁柯文哲「放生」傳聞 李貞秀：曾私下哽咽「陸配有對不起台灣人嗎」

民眾黨籍中配立委李貞秀的資格惹議，立法院長韓國瑜裁示，在事實查明及司法最終判決前，其立委身分及職權行使應予以尊重。對此，李貞秀今天表示，她敬佩韓國瑜的高度，維護立法院的尊嚴、堅持行政中立；對於外界評論創黨主席柯文哲可能要「放生」李貞秀，李貞秀則否認，指柯私下找她聊過，柯還哽咽地質疑「陸配有對不起台灣人嗎」。

李貞秀今天上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時談及韓國瑜裁示其身分認定議題，她表示，很敬佩韓國瑜的高度，韓也維護立法院的尊嚴、堅持行政中立，「行政單位可以不要再鬧了嗎？」陸配一直以來都只適用「兩岸人民關係條例」，如果陸配是外國人，陸委會還有存在的必要嗎？「我想劉世芳他們會繼續鬧啦，這個是我預期中。」

李貞秀說，她當然希望不要再內耗下去了，立委跟行政部門索資，不論是要處理民眾陳情案件，需要知道真實狀況才能後續處理；未來跟行政單位索資也是為了政策更好的推動，這個應該是立委協助行政單位來幫國家做事，如果限制任何一個他看不慣的立委的索資權利，其實最終受害的還是老百姓。

柯文哲日前自曝民眾黨內部做了民調，對於中配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立委的題目，結果逾50%受訪者贊成，反對者僅30%多，遭外界認為柯可能要「放生」李貞秀。

李貞秀表示，「當然不會這樣」，很多綠營媒體會挑撥離間，但她知道柯這個人很善良，兩人私底下曾談過，當時黨團主任陳智菡也在，聊到陸配相關議題，自己早年來台灣時比較幸運，但很多擁有參政權的陸配過得滿辛苦，陸配在台灣幾乎是整個家庭的經濟支柱。

她說，政府去年因為自己的行政疏失找陸配開刀、要求補放棄戶籍證明時；而她也一直主張，政府行政疏失的後果，不該由最弱勢的陸配承擔，柯文哲當時談到陸配來台幾十年、同樣生兒育女、侍奉公婆很辛苦，柯文哲還講到哽咽。

對於外界評論柯的說法是要放棄陸配，李貞秀回應，柯文哲的意思是「政府根本不該剝奪陸配參政權」，陸配只適用「兩岸人民關係條例」，且為何「蔡規」為何「賴」不隨？蔡英文時代陸配參政沒問題，到賴清德時代就開始曲解憲法。她說，自己日前參加一場餐會，前總統蔡英文到場時，全場自動起立，主持人甚至還勸蔡說，「總統你還這麼年輕，不要這麼早退休」，使她認為經過比較後，大家更懷念（蔡英文）。

至於民眾黨目前有無要求退讓立委資格？李貞秀則否認，柯文哲認為，這是民眾黨對民眾的承諾，且陸配加上港澳地區人民在台近40萬人，而他最早提陸配立委的初衷，就是認為要有一席陸配在立法院，不是選舉時騙票，若未來陸配遇到困難、生活要陳情及幫忙時，都可以想起有一席陸配立委。

李貞秀感嘆，柯文哲找她交代事情時都念茲在茲，要好好顧這些人的權益、幫忙發聲。柯文哲更質疑「陸配有對不起台灣人嗎？」他是真的講到哭的那一種，儘管在媒體前悲憤多過委屈，但私底下真的會心疼。她坦言，「其實我隨時可以下來」，但她在一部紀錄片說「我不會退、不能退，不是為了我個人」，在沒從政之前，她日子過的蠻逍遙的。

