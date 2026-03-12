竹市綠營誰出戰高虹安？李妍慧被點名稱無意願

新竹市綠營誰出戰現任市長高虹安，傳僑委會副委員長李妍慧被點名，但李妍慧回應無此意願與規劃。（擷取自李妍慧粉專）

民進黨新竹市長選舉年底推誰出戰高虹安再度引發討論！在陽明交大法律學者林志潔已內定接總統府國安諮詢委員破局後，近期又傳出黨中央高層有徵詢現任僑委會副委員長同時也是竹市5屆市議員資歷的李妍慧出戰高虹安，對此，李妍慧受訪稱她無此意願，將不負總統賴清德及行政院長卓榮泰所倚之任務，全心在僑委會做好海外僑胞的凝聚力工作。

今天有媒體再爆李妍慧被高層鎖定成為挑戰高虹安的徵詢人選，李妍慧強調，她無此意願，但相信黨中央一定會派出最強人選，半年前她接下總統賴清德及行政院長卓榮泰所交付的僑委會副委員長工作，就決定全力以赴做好政務官的工作，盡全力拓展及凝聚海外僑胞的向心力，也看到海外僑胞對台灣的堅定支持與期望，她還有很多工作要推動，現階段並無參選意願及規劃。

「到底是誰急了？」有新竹市資深綠營人士受訪稱，藍白對民進黨要推誰參選新竹市長已出現焦慮感，因為不知道要抹黑攻擊誰，只好亂槍打鳥亂點名，從林志潔再到市議員施乃如及陳建名、劉康彥，就連信賴之友會的吳國治醫師都被點名，如今再傳李妍慧被徵詢，甚至連時代力量黨主席王婉諭都被媒體點名是綠黃合作對象，就可見藍白的焦慮感。

這名資深綠營人士強調黨中央一定會徵召最強最適合的人選參選新竹市長，這名人選也絕對是新竹隊認同的母雞人選。

