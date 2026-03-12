為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國人大審「民族團結法」 吳欣岱：真大國無需立法逼人認同

    2026/03/12 09:55 記者陳治程／台北報導
    吳欣岱今（12）日表示，真正有自信的大國不需要依靠法律逼迫人民愛國。（資料照）

    吳欣岱今（12）日表示，真正有自信的大國不需要依靠法律逼迫人民愛國。（資料照）

    中國人大日前排審「民族團結進步促進法」草案，條文中強化規範愛國、促統的思想控制，被各界指出恐加強對我造成影響；對此，台灣基進台北市港湖區市議員參選人吳欣岱今（12）日表示，真正有自信的大國不需要依靠法律逼迫人民愛國。她指出，這種企圖透過立法管轄台灣的行為不僅荒謬，更凸顯該體制在國際上的無力與虛弱。

    吳欣岱分析，中國近來在國際局勢中表現消極，卻在內部迅速推動法案，將政治統一強壓在法律條文中。她質疑在中國的模糊政治語境下，連批評領導人都可能被羅織罪名。她認為，將對台統戰與法律戰制度化，顯示中國正將跨境施壓變成長期策略，試圖以此掩飾其逐漸流失的國際信任。

    吳欣岱比喻，國家安全好比人體的免疫系統，真正健康的身體並非處於無病毒的環境，而是擁有足夠強大的免疫力來抵禦外侮。她強調面對中國持續升級的法律戰與恫嚇，強調台灣社會不需要陷入恐慌，而是必須積極強化國防與民防力量，同時更堅定地守護既有的民主制度與自由生活方式，這才是抵抗極權擴張的根本之道。

    吳欣岱指出，回顧日前世界棒球經典賽中，無數台灣球迷自發飛往海外應援，展現出令人動容的凝聚力。她表示，台灣這座島嶼雖然歷經複雜的歷史與國族認同課題，但人民對這片民主自由土地的熱愛是真實存在的。每當國家需要團結的時刻，台灣人自然會挺身而出，對比中國必須將團結白紙黑字寫入法條強制規定，實在顯得格外諷刺。

    吳欣岱重申，台灣不需要一個連自身人民都無法享有言論自由的極權政體來指導何謂國家認同，社會各界應持續深化本土意識，共同壯大台灣的防禦韌性，讓民主自由的價值成為守護這座島嶼最堅實的盾牌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播