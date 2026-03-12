謝金河嘆部分國人「愛他國拿刀捅自己」 謝志偉回這句惹淚

謝志偉。（資料照）

財信傳媒董事長謝金河近期有感而發地說「他們生長在台灣，生活在台灣，享受台灣一切的好處，但是呢他們去愛別人的國家......而且愛別人的國家就算了，還拿刀捅自己」。對此，我國駐歐盟代表謝志偉表示：「我反覆聽了好幾遍社長這番話，深有同感，卻也想起我自己當年的轉變。思前想後，我決定以我自身的經驗為例，勸社長先不要對這些人放棄希望。」

謝志偉今發文指出，謝金河非常感嘆地說，台灣這麼好，卻就有人一邊享受生活在台灣的美好，一邊去愛別的國家。而愛別人的國家就算了，還拿刀捅我們自己。

謝志偉還寫了一首詩回應透露，以下「我給謝金河社長的回應，姑且名之為『報應』」：

「直到1982年

我赴德前，

任誰苦口婆心地跟我說，

老k有多壞

我都聽不下去。

直到我離開台灣，

才醒了過來。

今天輪到我，

費盡唇舌地

告訴這些老K，

老共有多壞。

然而他們跟我

當初一樣，

也是聽不下去。

我很難過，

但這是報應，Karma。

當初，我怎麼様，

如今這些人

就怎麼様。

一模一樣的過程，

報應、Karma，

我認了。

但是，

我並沒放棄希望：

因為，

依我當初的過程，

接下來，

在覺醒之前，

他們應該也會



離開台灣。。。」

謝金河。（資料照）

