為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    公務人員考績法修法 銓敘部：依實際工作表現評價

    2026/03/12 09:43 記者林曉雲／台北報導
    公務人員考績法修法方向，銓敘部說明將依實際工作表現評價。（銓敘部提供）

    公務人員考績法修法方向，銓敘部說明將依實際工作表現評價。（銓敘部提供）

    關於有公務員在公共政策網路參與平台提案，建請檢討公務人員考績法。銓敘部說明，自去（2025）年上半年起啟動公務人員考績法的通盤檢討，考績制度的變革事涉全體公務人員和政府管理，需謹慎討論，修法方向係朝向考績依受考人實際工作表現評價、肯定承擔責任表現稱職人員，以及正向激勵公務人員追求卓越等目標，務實進行檢討。

    銓敘部表示，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

    銓敘部指出，考試院長周弘憲於2024年立法院行使考試院人事同意權時，已提及上任後檢討研修考績法，銓敘部長施能傑自去年上半年起啟動討論程序，著手研擬考績法修正構想及條文，經向考試院進行5次專案說明，並獲得考試院對於修法基本方向的支持，也提供相關意見。

    銓敘部進一步說明，該部已於今年2月及3月陸續與人事總處、中央及各地方主管機關人事主管就變革方向交換意見，正檢討調整考績法修正草案，期能更務實可行，並儘速正式徵詢各機關意見，最後再送至立法院審議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播