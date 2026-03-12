公務人員考績法修法 銓敘部：依實際工作表現評價

公務人員考績法修法方向，銓敘部說明將依實際工作表現評價。（銓敘部提供）

關於有公務員在公共政策網路參與平台提案，建請檢討公務人員考績法。銓敘部說明，自去（2025）年上半年起啟動公務人員考績法的通盤檢討，考績制度的變革事涉全體公務人員和政府管理，需謹慎討論，修法方向係朝向考績依受考人實際工作表現評價、肯定承擔責任表現稱職人員，以及正向激勵公務人員追求卓越等目標，務實進行檢討。

銓敘部表示，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

請繼續往下閱讀...

銓敘部指出，考試院長周弘憲於2024年立法院行使考試院人事同意權時，已提及上任後檢討研修考績法，銓敘部長施能傑自去年上半年起啟動討論程序，著手研擬考績法修正構想及條文，經向考試院進行5次專案說明，並獲得考試院對於修法基本方向的支持，也提供相關意見。

銓敘部進一步說明，該部已於今年2月及3月陸續與人事總處、中央及各地方主管機關人事主管就變革方向交換意見，正檢討調整考績法修正草案，期能更務實可行，並儘速正式徵詢各機關意見，最後再送至立法院審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法