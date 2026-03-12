為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀立委資格惹議 詹凌瑀轟：毫無防備心讓敵國人走進國會

    2026/03/12 09:35 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配立委李貞秀（圖）的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜11日下午將召集朝野協商；上午出席內政委員會召委選舉時面對媒體詢問意見，低調不受訪。（資料照）

    中配李貞秀的立委資格惹議，立法院人事處昨天在黨團協商時表示，李貞秀回覆書圈選「只有中華民國國籍，不具有外國國籍」，立法院長韓國瑜隨後裁示在最終認定前應尊重其職權。對此，媒體人詹凌瑀表示，全世界到底有哪一個正常的國家，會讓具有敵對國家國籍的人大搖大擺走進自己的國會，甚至還能參與修法跟審查機密？這已經不是什麼包容的問題了，這是整個國家毫無防備心。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，看到立法院針對李貞秀資格的協商，覺得事情發展「越來越荒謬」，中配到底能不能當台灣的立法委員？這不是單純的法律條文爭議，這是國家忠誠度的底線，大家必須面對一個現實，中華人民共和國對台灣就是一個充滿敵意的國家，針對台灣的打壓跟威脅從來沒停過。

    詹凌瑀指出，在這種情況下，讓一個連放棄國籍證明都拿不出來、身分交代不清的人去當立委，她心裡到底認同哪一邊？她是真的效忠台灣，還是其實心向對岸？這種攸關國家安全跟認同的事情，難道可以這樣隨便糊弄過去嗎？

    詹凌瑀直言，全世界到底有哪一個正常的國家，會讓具有敵對國家國籍的人大搖大擺走進自己的國會，甚至還能參與修法跟審查機密？這已經不是什麼包容的問題了，這是整個國家毫無防備心，這種顯而易見的問題，究竟有什麼好朝野協商的！

