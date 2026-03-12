為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拚初選出線 新莊新人吳奕萱獲跨派系16綠委聯名支持

    2026/03/12 09:13 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱展現黨內號召力，公布橫跨派系、集結16位立委的聯名推薦名單，強調她是新莊區即戰力人選。（圖由吳奕萱提供）

    民進黨新北市議員初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱展現黨內號召力，公布橫跨派系、集結16位立委的聯名推薦名單，強調她是新莊區即戰力人選。（圖由吳奕萱提供）

    民進黨新北市議員初選進入衝刺階段，新北市初選民調於3月23日至29日進行，為全國初選進度最後1週，其中第三選區（新莊區）呈現「5搶4」，競爭激烈，初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱今展現黨內號召力，公布橫跨派系、集結16位重量級立委的聯名推薦名單，強調她是新莊區最有共識、最具即戰力的「國會級」新人人選。

    吳奕萱日前獲前行政院長蘇貞昌推薦並錄製電視廣告，今天再公布囊括了立法院3屆以來的黨團核心幹部聯名推薦名單，橫跨黨內各大派系立委，包含新潮流的蔡其昌、吳思瑤、林俊憲、賴瑞隆、鍾佳濱；蘇系的吳秉叡、張宏陸；英系的吳沛憶；湧言會的林楚茵、黃捷；民主活水的范雲、陳培瑜；以及張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、林月琴等人。

    吳奕萱強調，她並非政治素人，她是政治大學政治系正科班，並在國會、議會基層磨練10年的專業新人，她曾任吳思瑤國會辦公室主任，並獲得蘇系大將吳秉叡的力挺，她說，這16位委員是在立法院第一線見證她工作表現的長官與夥伴，感謝他們在初選關鍵時刻挺身而出，代表新莊需要1位「接手即上手」、無縫接軌地方服務與市政監督的專業人才。

    民進黨新北市議員第3選區預計提名4席，除現任議員林秉宥、翁震州爭取連任外，另有正國會力捧的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及吳奕萱共同競爭。

