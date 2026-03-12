為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    六大生活津貼調漲 行政院會今拍板全面增23.5％

    2026/03/12 09:11 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，六大社福津貼將全面調增23.5%。（資料照）

    行政院會今天將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，六大社福津貼將全面調增23.5%。（資料照）

    行政院會今（12）日將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，六大社福津貼將全面調增23.5%，每月最低補助5000元，CPI成長率達3%即調整，受益人數89萬人，今年中央負擔總經費244.4億元，明年335.6億元，預計7月實施。

    衛福部表示，為保障基本生活，反映物價波動，配合老農津貼及國民年金修法後同步實施，六大社福津貼全面調增23.5%，弱勢兒少扶助、低收入戶兒童生活補助調至5000元，並建立期中檢討機制。

    其中「低收入戶家庭生活補助」現行為6825元至2萬0379元，預計調增8429元至2萬5168元，增加1604元至4789元，受益7.7萬人；「低收入戶兒童生活補助」，現行為2313元至8289元，調增為5000元至1萬0237元，增加1948元至2687元，受益5.8萬人；「低收入戶就學生活補助」現行為6825元，調升為8429元，增加1604元，受益 2.8萬人。

    「身心障礙者生活補助費」現行為4049元至9485，調升5000元至1萬1713元，增加951元至2228元，受益34.2萬人；「中低收入老人生活津貼」現行為4164元至8329元，調升為5142元至1萬0286元，增加978元至1957元，受益26.6萬人；「弱勢兒童及少年生活扶助」，現行為2197元至2661元，調升為5000元，增加2339元至2803元，受益11.9萬人。

    衛福部指出，115年中央負擔總經費244.4億元，其中一般性補助款152.6億元、特別預算25.9億元，增加經費65.9億元；116年中央負擔總經費335.6億元，其中一般性補助款331.1億元、特別預算4.5億元。

    衛福部指出，預計今年7月實施，扣除弱勢加發（特別預算）之差額，由公務預算支應，追加預算；116年1月扣除弱勢加發差額、2至12月所需經費，全數由公務預算支應。

