拚新北市長 李四川甫獲提名即拜會侯友宜、劉和然

國民黨新北長參選人李四川11日拜會市長侯友宜和副市長劉和 然。（擷取自李四川臉書）

國民黨11日確認提名台北市副市長李四川為新北市長參選人後，李四川隨即前往新北市府拜會市長侯友宜和副市長劉和然，李四川在臉書PO文表示，彼此談了些新北市的話題，來日方長，要談的還有許多，聊天當下的一刻，他突然想起，3個人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。

李四川11日也在臉書PO文，「喂吔，開工囉！」市長要承擔重任，正式從專業職人到全方位治理者的心情，特別是接下來團隊就位及選戰規劃的預告，沒有蜜月期，告訴新北市四川報到，大家新北見。

請繼續往下閱讀...

雖然李四川的正式行程從拜會侯友宜、劉和然開始，但是自兩週前起，李四川就陸續接獲以前在新北市認識的老朋友邀約喝春酒，像是中和區里長聯誼會，將里長聚集在一起，也包括中和區的藍營民意代表，大家共同表達對李四川參選的支持，還一起合唱「愛拚才會贏、「你是我的兄弟」，展現李四川在新北基層的實力。

台北市副市長李四川獲得國民黨提名，首度披上參選人彩帶拍照。（擷取自李四川臉書）

李四川（中左）日前參加中和區里長聯誼會春酒，藍營民代和里長均到場。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法