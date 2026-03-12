台南、加美地重啟近半世紀情誼 台菲城市外交再添亮點

菲律賓加美地市市長Denver Chua（右2）贈送加古船模型給台南市長黃偉哲（右1），寓意姐妹市情誼拓展新契機。（圖由台南市府提供）

台南市與菲律賓姐妹市交流再添新亮點。菲律賓加美地市市長Denver Chua率副市長及市議員組團回訪台南，拜會台南市長黃偉哲，除重拾延續46年的姐妹市情誼，也象徵台灣與菲律賓地方城市外交互動升溫。

黃偉哲今年1月訪問菲律賓時曾拜訪加美地市，當時因Chua市長出國，由副市長Benzen Raleigh Rusit代表接待，雙方當時即表達希望深化交流合作。昨（10）日Chua市長任內首次正式率團來台，並在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同下拜會南市府，象徵兩市互訪機制重新啟動，也為台菲地方城市外交交流增添新動能。

黃偉哲表示，台南與加美地自1980年締結姐妹市至今已有46年歷史。2座城市在歷史背景與產業發展上頗為相似，台南曾為台灣首府，而加美地亦曾為省會，2地同樣擁有豐富的農業資源與港灣文化。此次Chua市長回訪，是今年初雙方重啟交流後的重要成果，不僅象徵姐妹市情誼再度活絡，也為未來學生交流、產業合作及文化互動奠定更穩固基礎。

Chua市長表示，加美地市歷史悠久，與台南在文化與城市發展上有許多共通點，希望透過這次互訪推動經濟、商務與產業合作，也歡迎台南企業與投資者參與加美地的城市建設與發展。他並致贈象徵加美地繁榮的16至17世紀古船模型，寓意兩市姐妹情誼如航船般乘風破浪、攜手邁向繁榮未來。

加美地市位於Cavite省，臨馬尼拉灣，是台南在菲律賓締結的第一個姐妹市。今年1月兩市並簽署「增進姐妹市情誼瞭解備忘錄」，持續深化城市交流合作。Chua市長曾任市議員、副市長，2022年當選市長，並於2025年成功連任。

